Israel atacó Irán en una operación conjunta con Estados Unidos
La acción armada se llevó a cabo este sábado y apuntó contra objetivos estratégicos del país asiático. El presidente Donald Trump confirmó la intervención de su país y sostuvo que la medida se tomó por razones de seguridad.
Movimientos militares en medio de la escalada regional. Crédito: REUTERS.
Israel lanzó un ataque sorpresa contra Irán, con apoyo directo de Estados Unidos. La ofensiva fue confirmada por las Fuerzas de Defensa de Israel mientras medios estatales iraníes reportaban fuertes explosiones en Teherán y otras ciudades del país. El presidente estadounidense Donald Trump reconoció la participación de su país en lo que definió como “importantes operaciones de combate”.
La primera confirmación oficial llegó desde la oficina del ministro de Defensa israelí Israel Katz, que indicó que la acción militar tuvo como finalidad “eliminar amenazas”, sin brindar mayores precisiones. Poco después, las Fuerzas de Defensa de Israel emitieron una alerta preventiva a la población para que permaneciera cerca de refugios, ante la posibilidad de una represalia con misiles.
Tensión máxima en Medio Oriente tras la ofensiva. Crédito: REUTERS.
El primer impacto se produjo en una zona cercana a oficinas vinculadas al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei. Según versiones oficiales iraníes, el dirigente fue trasladado rápidamente a un lugar seguro. En paralelo, la televisión estatal informó explosiones en Qom, Isfahán, Kermanshah y Karaj.
Mensajes de TrumpyNetanyahu
En un video difundido en redes sociales, Trump sostuvo que el objetivo central de la ofensiva es destruir la capacidad misilística iraní y frenar el desarrollo de armamento de largo alcance. Además, afirmó que la acción busca proteger a la población estadounidense y llamó al pueblo iraní a “tomar el control de su gobierno”.
En la misma línea, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que la operación apunta a neutralizar lo que definió como una “amenaza existencial” para Israel. En un mensaje grabado, afirmó que la acción conjunta con Estados Unidos podría abrir un escenario de cambio interno en Irán.
Respuesta iraníytensión regional
Horas después del bombardeo inicial, el ejército israelí informó la detección de misiles lanzados desde Irán hacia territorio israelí, lo que activó sirenas en distintas zonas del país. Testigos en Teherán describieron nuevas explosiones y columnas de humo elevándose desde el centro de la capital. Hasta el momento, no se informaron víctimas.
Explosiones registradas en Teherán. Crédito: REUTERS.
Irán cerró su espacio aéreo de manera inmediata, mientras que Estados Unidos mantiene desplegada una importante flota de aviones y buques de guerra en la región. Fuentes de seguridad israelíes señalaron que la operación fue planificada durante meses y que la fecha había sido definida con antelación.
Columna de humo tras el ataque sobre objetivos estratégicos. Crédito: REUTERS.
El ataque se produce en un contexto de fuerte tensión por el programa nuclear iraní y eleva al máximo la incertidumbre en Medio Oriente, con el riesgo de una escalada militar de consecuencias imprevisibles.