Donald Trump propone toma de control "amistosa" de Cuba
El presidente estadounidense planteó la posibilidad durante una rueda de prensa este viernes. Las declaraciones llegan en medio de un control energético estadounidense y un incidente marítimo con víctimas en aguas cubanas.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, planteó una "toma de control amistosa" de Cuba desde fuera de la Casa Blanca, la cual consiste en la posibilidad de que Washington promueva un cambio de control sobre la isla sin detallar la forma ni el encaje legal; el presidente afirmó que la medida podría ser “muy positivo” para los cubanos exiliados.
El mandatario habló con la prensa antes de partir hacia Texas y describió a la isla caribeña como un país con “serios problemas”, sin ofrecer un plan concreto sobre cómo se implementaría la supuesta intervención amistosa. “Podríamos muy bien terminar teniendo una toma de control amistosa de Cuba después de muchos, muchos años”, dijo Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Reacciones y quiénes están involucrados
Trump afirmó además que el secretario de Estado, Marco Rubio, “lo está gestionando”, en referencia a las propuestas sobre La Habana. En paralelo, Rubio declaró que Cuba necesitaba un “cambio radical”, según reportes citados por medios internacionales.
La modalidad propuesta no aparece en tratados de derecho internacional y presidente norteamericano no dio detalles sobre la base legal o el calendario de cualquier acción, lo que deja abierta la interpretación de la expresión empleada.
Las declaraciones se producen en un contexto de tensiones crecientes entre Washington y La Habana, marcado por medidas de control de energía impuestas por Estados Unidos desde enero y por un choque marítimo reciente en aguas territoriales cubanas que dejó varias víctimas, incluido un ciudadano estadounidense, según informes.
En su intervención el presidente vinculó la idea con el beneficio para quienes fueron expulsados de la isla y viven en Estados Unidos: “Podría ser algo muy positivo para las personas que fueron expulsadas, o peor aún, de Cuba y que viven aquí”, dijo Trump.
La región
El episodio llega después de cambios en la región, como la presión estadounidense sobre Venezuela tras la pérdida del gobierno de Nicolás Maduro a principios de 2026 y medidas que afectaron el suministro de petróleo hacia Cuba, lo que exacerbó la crisis energética en la isla, según las coberturas citadas.
México suspendió envíos de petróleo tras un decreto estadounidense que amenazó con aranceles a países que suministren hidrocarburos a Cuba, y que otros Estados mostró posiciones diversas respecto de la crisis humanitaria y política en la isla.
Mientras la Casa Blanca se enfrenta a la tarea de explicar el alcance y la legalidad de la propuesta, la comunidad internacional observa las señales políticas que podrían influir en las dinámicas entre Washington, La Habana y otros actores regionales.