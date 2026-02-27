Hillary Clinton testificó por el caso Epstein: "No tenía idea de sus actividades delictivas"

En una jornada marcada por la tensión política en Washington, la exsecretaria de Estado y excandidata presidencial, Hillary Clinton, compareció este jueves ante los legisladores de la Cámara de Representantes para brindar su testimonio en el marco de la investigación sobre la red de tráfico sexual liderada por el fallecido Jeffrey Epstein y su cómplice, Ghislaine Maxwell.
Durante su declaración, Clinton fue tajante al desvincularse por completo de cualquier conocimiento sobre los delitos cometidos por el financiero.
“No tenía idea de sus actividades delictivas. No recuerdo haberme encontrado nunca con el Sr. Epstein. Nunca viajé en su avión ni visité su isla, sus casas o sus oficinas. No tengo nada que añadir a esto”, afirmó Clinton a través de un comunicado difundido también en sus redes sociales, buscando poner fin a las especulaciones que durante años han rodeado a la élite política estadounidense.
La exsecretaria de Estado de EE. UU. negó vínculos con el financiero fallecido. Crédito: Reuters.
Denuncias de persecución y encubrimiento
La exprimera dama no se limitó a negar los cargos, sino que lanzó una fuerte contraofensiva hacia el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Según Clinton, su citación responde a una estrategia de distracción diseñada para proteger al actual mandatario, Donald Trump.
La dirigente demócrata cuestionó por qué el Comité no ha puesto el mismo énfasis en investigar los vínculos del magnate republicano con Epstein.
“¿Qué se está reteniendo? ¿Quién está siendo protegido y por qué este encubrimiento?”, disparó Clinton, sugiriendo que el foco sobre su persona busca silenciar los "llamamientos legítimos" para que Trump rinda cuentas. La exfuncionaria acusó directamente a los legisladores de utilizar la investigación para fines partidistas, intentando opacar las acciones de la actual administración.
La declaración de Hillary Clinton es solo el primer paso de una semana clave en el Capitolio. Para este viernes se espera el testimonio de su esposo, el expresidente Bill Clinton (1993-2001), cuyo nombre ha aparecido de manera recurrente en los registros de vuelo del polémico avión de Epstein, conocido como el "Lolita Express".
La expectativa por las palabras del exmandatario es máxima, dado que su relación con el financiero ha sido objeto de escrutinio público durante décadas.
El caso Epstein continúa siendo una herida abierta en la sociedad y la política de Estados Unidos. A pesar de que el pederasta falleció en su celda en agosto de 2019 —en un suceso calificado oficialmente como suicidio—, la red de contactos y el alcance de sus operaciones siguen bajo investigación.
Bill y Hillary Clinton.
Un escenario político polarizado
La comparecencia de Clinton se produce en un contexto de extrema polarización, donde cada movimiento en el caso Epstein es interpretado como un ataque electoral.
Mientras el Comité de Supervisión justifica las citaciones bajo la premisa de que los Clinton podrían poseer información clave sobre las actividades de Maxwell y Epstein, la defensa de la exsecretaria sostiene que se trata de una "expedición de pesca" sin pruebas concretas.
Con la mira puesta en las próximas etapas judiciales y legislativas, el testimonio de hoy reafirma la postura de Hillary Clinton de mantenerse ajena a uno de los mayores escándalos de las últimas décadas, mientras la presión se traslada ahora a la figura de Donald Trump y a las próximas revelaciones que puedan surgir de la sede del Congreso estadounidense.