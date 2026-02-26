#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Estados Unidos

Bill y Hillary Clinton declararán por el caso Epstein ante el Congreso

Ambos comparecerán ante el comité para responder sobre sus relaciones con el financista y las pruebas documentales que los involucran, en audiencias virtuales desde Nueva York.

Las audiencias buscan esclarecer los viajes y relaciones de los Clinton con Epstein.Las audiencias buscan esclarecer los viajes y relaciones de los Clinton con Epstein.
Seguinos en
Por: 

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, enfrentarán esta semana un momento clave en la investigación sobre el financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein. Ambos deberán declarar ante un comité de la Cámara de Representantes en audiencias virtuales desde su residencia en Chappaqua, Nueva York.

Mirá tambiénCaso Epstein: arrestaron a lord Peter Mandelson, exembajador británico en Estados Unidos

Hillary comparecerá primero, mientras que Bill lo hará al día siguiente, convirtiéndose en el primer expresidente estadounidense citado a declarar en un caso del Congreso.

La citación y los motivos

La investigación fue impulsada por James Comer, quien busca esclarecer los vínculos de los Clinton con Epstein, fallecido en prisión en 2019. Se espera que las declaraciones sean grabadas y publicadas posteriormente, generando gran atención mediática y política.

Former U.S. President Bill Clinton, Mick Jagger and Ghislaine Maxwell are seen in this image released by the Department of Justice in Washington, D.C., U.S., on December 19, 2025 as part of a new trove of documents from its investigations into the late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein. U.S. Justice Department/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTYBill Clinton será el primer mandatario estadounidense citado a testificar.

Bill Clinton deberá responder sobre los viajes que realizó en el avión privado de Epstein. Por su parte, Hillary Clinton asegura no haber conocido personalmente al magnate, aunque admitió haber coincidido en varias ocasiones con Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión.

Entre los documentos desclasificados se incluyen imágenes del expresidente en un avión privado y en piscinas y jacuzzis junto a Maxwell y otras personas con el rostro cubierto.

Acusaciones cruzadas

Inicialmente, los Clinton se negaron a declarar, pero ante la posibilidad de enfrentar cargos por desacato aceptaron la citación. Su entorno considera que la acción del Congreso forma parte de una estrategia de los republicanos para desviar la atención de investigaciones que involucran a Donald Trump, quien también tuvo vínculos con Epstein. Hillary acusó al Gobierno de encubrir al magnate.

Former U.S. President Bill Clinton and a woman are seen in this image from the estate of late financier and convicted sex offender Jeffrey Epstein, released by the Department of Justice in Washington, D.C., U.S., on December 19, 2025. U.S. Justice Department/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY REDACTED AREAS FROM SOURCE. TPX IMAGES OF THE DAY THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY.Los Clinton deben declarar ante la Cámara de Representantes. Crédito: REUTERS.

Las declaraciones de los Clinton podrían aportar claridad sobre uno de los escándalos más relevantes de la política estadounidense reciente. Sus testimonios tienen potencial para impactar en la agenda política y mediática, especialmente en un año electoral, y podrían reavivar debates sobre poder e influencia en Washington.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estados Unidos
Donald Trump

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro