Bill y Hillary Clinton declararán por el caso Epstein ante el Congreso

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, enfrentarán esta semana un momento clave en la investigación sobre el financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein. Ambos deberán declarar ante un comité de la Cámara de Representantes en audiencias virtuales desde su residencia en Chappaqua, Nueva York.
Hillary comparecerá primero, mientras que Bill lo hará al día siguiente, convirtiéndose en el primer expresidente estadounidense citado a declarar en un caso del Congreso.
La citación ylos motivos
La investigación fue impulsada por James Comer, quien busca esclarecer los vínculos de los Clinton con Epstein, fallecido en prisión en 2019. Se espera que las declaraciones sean grabadas y publicadas posteriormente, generando gran atención mediática y política.
Bill Clinton será el primer mandatario estadounidense citado a testificar.
Bill Clinton deberá responder sobre los viajes que realizó en el avión privado de Epstein. Por su parte, Hillary Clinton asegura no haber conocido personalmente al magnate, aunque admitió haber coincidido en varias ocasiones con Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión.
Entre los documentos desclasificados se incluyen imágenes del expresidente en un avión privado y en piscinas y jacuzzis junto a Maxwell y otras personas con el rostro cubierto.
Acusacionescruzadas
Inicialmente, los Clinton se negaron a declarar, pero ante la posibilidad de enfrentar cargos por desacato aceptaron la citación. Su entorno considera que la acción del Congreso forma parte de una estrategia de los republicanos para desviar la atención de investigaciones que involucran a Donald Trump, quien también tuvo vínculos con Epstein. Hillary acusó al Gobierno de encubrir al magnate.
Los Clinton deben declarar ante la Cámara de Representantes. Crédito: REUTERS.
Las declaraciones de los Clinton podrían aportar claridad sobre uno de los escándalos más relevantes de la política estadounidense reciente. Sus testimonios tienen potencial para impactar en la agenda política y mediática, especialmente en un año electoral, y podrían reavivar debates sobre poder e influencia en Washington.