El ex príncipe Andrés quedó en libertad tras ser arrestado por “mala conducta en función pública”

El ex príncipe Andrés, Andrew Mountbatten-Windsor, fue detenido este jueves en Inglaterra bajo sospecha de “mala conducta en el ejercicio de un cargo público”, en un caso que reaviva el impacto político y mediático de su vínculo con Jeffrey Epstein.
El hermano menor del rey Carlos III fue arrestado este jueves bajo sospecha de “mala conducta en el ejercicio de un cargo público” y luego dejó una comisaría en Inglaterra. La investigación se vincula a Jeffrey Epstein.
Horas después, el miembro de la realeza británica dejó una comisaría en la localidad de Aylsham, según constató un testigo de Reuters, en una escena que volvió a instalar el tema en la agenda pública.
La policía británica no detalló públicamente los elementos de la causa, pero la figura investigada refiere a un posible uso indebido de funciones públicas. Medios británicos señalaron que la pesquisa se conecta con nuevas revelaciones sobre Epstein.
Andrés, de 66 años, arrastra desde hace años el desgaste de las acusaciones y cuestionamientos por su relación con el financista, fallecido en 2019, que fue condenado por delitos sexuales en Estados Unidos. El ex príncipe negó haber cometido irregularidades.
En las últimas semanas, el escándalo volvió a escalar por la difusión y revisión de documentos vinculados al entorno de Epstein, un flujo de información que reactivó pedidos de explicaciones y presiones políticas sobre figuras públicas relacionadas con el caso.
Para la Casa Real, el episodio suma tensión a un tema que ya había tenido consecuencias institucionales: Andrés se había corrido de la primera línea de actividades oficiales y su imagen quedó asociada a un capítulo particularmente sensible para la monarquía.
Por ahora, la investigación sigue abierta y el foco está puesto en el avance de las actuaciones judiciales y en si habrá nuevas medidas contra el ex príncipe, en un contexto de alta exposición internacional.