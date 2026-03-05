Con pilotos en F1, F2 y F3

Misión Melbourne: El automovilismo argentino hace historia en el GP de Australia 2026

Por primera vez en la era moderna, tres representantes nacionales coinciden en el Gran Premio de Australia. Franco Colapinto (F1), Nicolás Varrone (F2) y Mattia Colnaghi (F3) inician sus temporadas en el trazado de Albert Park este fin de semana.