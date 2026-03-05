Misión Melbourne: El automovilismo argentino hace historia en el GP de Australia 2026

El rugir de los motores en Melbourne no solo marca el inicio de una nueva temporada de la Fórmula 1, sino que consagra un momento sin precedentes para el deporte argentino.
Por primera vez en la era moderna, tres representantes nacionales coinciden en el Gran Premio de Australia. Franco Colapinto (F1), Nicolás Varrone (F2) y Mattia Colnaghi (F3) inician sus temporadas en el trazado de Albert Park este fin de semana.
Con el apoyo de miles de fanáticos que seguirán la actividad de madrugada, el tridente nacional buscará dejar su huella en las tres categorías más importantes del mundo de los monoplazas.
Franco Colapinto (BWT Alpine F1 Team): Tras su impactante debut en 2024 y un crecimiento sostenido, Franco inicia su primera temporada completa como piloto titular en la máxima categoría. A bordo de su Alpine A526 con motor Mercedes, el pilarense es la gran esperanza para devolver a la bandera argentina a los puestos de puntos de manera regular.
Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing): El talentoso piloto, que ya sabe lo que es ganar en las 24 Horas de Le Mans, desembarca en la Fórmula 2. Con el equipo VAR (el mismo que vio pasar a figuras como Max Verstappen), Varrone busca demostrar que su versatilidad y velocidad lo sitúan como el próximo gran candidato al "Gran Circo".
Mattia Colnaghi (MP Motorsport / Red Bull Junior Team): Con apenas 17 años, el ítalo-argentino debuta en la Fórmula 3. Mattia llega con el prestigioso respaldo de la academia Red Bull y el equipo MP Motorsport tras coronarse campeón de la Eurocup-3 en 2025. Su ascenso meteórico lo posiciona como la joven promesa a seguir de cerca.
Para no perderse ni un minuto de la acción, aquí están los horarios unificados de las tres categorías en el huso horario de Argentina:
La acción en el trazado de Melbourne comenzará formalmente el jueves 5 de marzo. La primera salida a pista será para la Fórmula 3 con la práctica a las 18:50, seguida por el entrenamiento de la Fórmula 2 a las 20:00. El plato fuerte del día llegará a las 22:30, cuando Franco Colapinto inicie la Práctica 1 de la Fórmula 1.
Entrando en la madrugada del viernes 6, la intensidad subirá con las sesiones de Clasificación: la F3 definirá su parrilla a las 00:00, mientras que la F2 hará lo propio a las 00:55. Un poco más tarde, a las 02:00, se pondrá en marcha la Práctica 2 de la F1.
Hacia el final de la jornada del viernes, comenzarán las carreras cortas y los últimos ajustes: el Sprint de la F3 será a las 21:15 y la Práctica 3 de la F1 cerrará el día a las 22:30.
El sábado 7 será una jornada maratónica. La actividad inicia a las 00:10 con el Sprint de la F2, seguido por la crucial Clasificación de la F1 a las 02:00. Ya por la tarde del sábado, viviremos las competencias principales de las categorías formativas: la Carrera Principal de la F3 largará a las 18:50 y la de la F2 a las 21:25.
Finalmente, el evento culminará en la madrugada del domingo 8 de marzo. A las 01:00, se apagará el semáforo para el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, donde Colapinto buscará sus primeros puntos de la temporada 2026.
El circuito de Albert Park es conocido por ser traicionero y técnico, especialmente tras las reformas recientes que lo hicieron más rápido.
Para Colapinto y Varrone, la gestión de los neumáticos será vital, mientras que para Colnaghi, el desafío será adaptarse al tráfico de una parrilla de F3 siempre congestionada.