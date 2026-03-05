Colapinto antes del debut en Australia: "La idea es pelear en la zona media y sumar puntos"
El piloto argentino Franco Colapinto ya se encuentra en Melbourne para disputar el Gran Premio de Australia, la primera fecha de la temporada 2026 de la Formula 1. En la previa del inicio del campeonato, el joven de 22 años aseguró que el objetivo de Alpine F1 Team será consolidarse en la zona media de la parrilla y luchar por ingresar en la zona de puntos.
“Vamos a dar lo mejor para pelear por puntos”: Franco Colapinto se ilusiona con el arranque de Alpine en Australia. Credito: REUTERS/Mark Peterson
El inicio de la temporada 2026 marca un momento especial para Franco Colapinto. Por primera vez desde su llegada a la Formula 1, el piloto argentino comenzará un campeonato desde la primera carrera, algo que no había podido hacer en sus años anteriores en la categoría.
Colapinto debutó en la máxima categoría en 2024 con Williams Racing, cuando fue convocado para disputar las últimas nueve competencias de la temporada tras el Gran Premio de Italia en Monza. Un año más tarde regresó a la parrilla recién en la séptima fecha del calendario.
Ahora, en su primera campaña completa desde el arranque, el piloto argentino afronta el desafío de consolidarse junto al Alpine F1 Team, escudería con la que vivió una temporada anterior compleja mientras el equipo centraba gran parte de sus recursos en el desarrollo del monoplaza para el nuevo reglamento técnico.
Alpine apunta a liderar la zona media
Durante las pruebas de pretemporada en Bahréin, el nuevo monoplaza A526 mostró señales alentadoras, lo que generó expectativas dentro del paddock sobre el potencial del equipo francés.
Para Colapinto, el objetivo inmediato es claro: posicionarse en el competitivo grupo medio de la parrilla.
“Lo que queremos es estar ahí, en el grupo medio, para ser sincero”, explicó el piloto argentino ante los medios en la previa del Gran Premio de Australia.
El joven también reconoció que, al menos en las primeras carreras del año, será difícil saber con precisión cómo se ordenará la grilla.
“Hay cuatro equipos con los que hay una brecha bastante grande, eso está bastante claro”, señaló, en referencia a Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, Scuderia Ferrari, Red Bull Racing y McLaren F1 Team.
Sin embargo, el argentino advirtió que el verdadero panorama recién se conocerá cuando todos salgan a pista en el circuito de Melbourne.
Un nuevo comienzo para Colapinto en la Fórmula 1. Credito: REUTERS/Hollie Adams
“Nadie conoce realmente el rendimiento de los demás. La realidad probablemente se verá en la clasificación”, afirmó.
El desafío de circuitos nuevos y autos diferentes
El arranque del campeonato también traerá un desafío particular para Colapinto: varias de las primeras carreras del calendario se disputarán en circuitos en los que todavía no compitió en Fórmula 1.
Entre ellos aparecen pistas como China, que además contará con formato sprint, lo que reduce considerablemente el tiempo de adaptación.
“Algunas carreras van a ser un poco más difíciles porque no conozco los circuitos”, reconoció el argentino.
A pesar de eso, el piloto confía en el trabajo realizado por el equipo durante la pretemporada y en el proceso de adaptación a los nuevos autos.
“Trabajamos muy bien juntos en Bahréin y cubrimos todos los elementos de prueba que queríamos. Ahora veremos en pista dónde estamos, pero vamos a intentar dar lo mejor para estar peleando cerca de los puntos”, aseguró.
La temporada 2026 de la Formula 1 se pondrá en marcha este fin de semana en el Albert Park Circuit, donde Colapinto buscará iniciar el campeonato con un resultado positivo y confirmar el progreso de Alpine F1 Team en la lucha de la zona media de la parrilla.