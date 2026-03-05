Fórmula 1

Colapinto antes del debut en Australia: "La idea es pelear en la zona media y sumar puntos"

El piloto argentino Franco Colapinto ya se encuentra en Melbourne para disputar el Gran Premio de Australia, la primera fecha de la temporada 2026 de la Formula 1. En la previa del inicio del campeonato, el joven de 22 años aseguró que el objetivo de Alpine F1 Team será consolidarse en la zona media de la parrilla y luchar por ingresar en la zona de puntos.