F1 2026: enormes diferencias, críticas de los pilotos y autos difíciles de manejar en un arranque peor de lo esperado
La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzó en Australia con un panorama inesperado: grandes diferencias entre equipos, autos que bloquean frenos y pierden velocidad en las rectas, y fuertes críticas de varios pilotos al nuevo reglamento técnico.
George Russell, con el polémico motor Mercedes logró la primera pole del año. Credito: REUTERS/Hollie Adams
La primera clasificación de la temporada dejó en evidencia importantes brechas de rendimiento entre los equipos. George Russell dominó la sesión y se quedó con la pole position para el Gran Premio de Australia, liderando un contundente 1-2 de Mercedes en el circuito de Albert Park.
El piloto británico fue el más rápido tanto en la Q1 como en la Q2 y confirmó su favoritismo en la Q3. En su primera salida marcó 1m19s084 con neumáticos usados y luego mejoró con gomas nuevas hasta 1m18s518, tiempo que le aseguró el primer lugar en la parrilla.
George Russell el único conforme con los cambios del reglamento. Credito: REUTERS/Mark Peterson
Su compañero Andrea Kimi Antonelli, que había sufrido un fuerte accidente en la tercera práctica libre, logró recuperarse y clasificó segundo con una vuelta de 1m18s811, quedando a 0s293. De esta manera, Mercedes comenzó la temporada mostrando un nivel muy superior al de varios de sus rivales.
El tercer lugar fue para Isack Hadjar con Red Bull, aunque a casi ocho décimas del tiempo de Russell. Detrás se ubicaron Charles Leclerc, los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, y Lewis Hamilton con el segundo Ferrari.
Las grandes diferencias de tiempos generaron comentarios en el paddock e incluso despertaron sospechas entre algunos equipos sobre el rendimiento de la nueva unidad de potencia de Mercedes, que en Melbourne pareció marcar una clara ventaja.
Autos difíciles de manejar y fuertes críticas al reglamento
El inicio de la temporada también dejó fuertes cuestionamientos al nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1 para 2026. Varios pilotos se mostraron incómodos con el comportamiento de los monoplazas, que ahora dependen en gran medida de la gestión energética.
Durante la clasificación se observaron situaciones llamativas: autos que reducían considerablemente la velocidad antes de las curvas para recuperar energía, frenadas bruscas y constantes bloqueos de ruedas.
Max Verstappen protagonizó uno de los episodios más impactantes cuando perdió el control de su Red Bull al bloquear el eje trasero en la primera curva durante la Q1. El neerlandés impactó contra las defensas y provocó una bandera roja.
El inicio de la temporada también dejó fuertes cuestionamientos al nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1 para 2026. Credito: REUTERS/Hollie Adams
“El coche simplemente se bloqueó en el eje trasero. Fantástico”, ironizó por radio antes de abandonar el monoplaza.
Varios pilotos también señalaron que los nuevos autos obligan a levantar el pie del acelerador en plena recta para gestionar la batería, algo que incluso provoca pérdidas de velocidad en zonas donde tradicionalmente se aceleraba al máximo.
Leclerc sorprendido
"Ayer dije que [la diferencia] era de medio segundo, ahora es de ocho décimas, así que es mayor de lo que esperaba, seguro", dijo Leclerc, que compartirá la segunda fila con Hadjar.
"Pero ya ayer era una diferencia muy significativa, así que… esta mañana en la FP3 me impresionó muchísimo la potencia que mostraron; fue una locura en la última vuelta de George.
"Ayer dije que [la diferencia] era de medio segundo, ahora es de ocho décimas, así que es mayor de lo que esperaba, seguro", dijo Leclerc
Piastri incluso cree que la diferencia podría aumentar el domingo, ya que en el segundo día de pruebas en Barcelona Antonelli ya había completado una simulación completa de carrera, antes de registrar cómodamente tiempos de 1m36s-1m37s durante su programa de tandas largas en Bahréin.
"Nadie ha hecho realmente tandas largas", añadió Piastri. "Mercedes sí, y parecían incluso más rápidos que hoy. Nosotros hicimos algunas cortas, pero nadie ha hecho stints de duración real de carrera".
Un piloto que no se sorprendió por el rendimiento de Mercedes fue Max Verstappen, de Red Bull, quien incluso había afirmado en Bahréin que las Flechas Plateadas estaban ocultando su verdadero ritmo debido a la polémica sobre la relación de compresión.
Piastri incluso cree que la diferencia podría aumentar el domingo
"Eso es lo que ya dije en Bahréin", afirmó el cuatro veces campeón del mundo, que no logró marcar tiempo después de accidentarse en la Q1. "Esperen a Melbourne y verán lo rápidos que son. Así que para mí no es una sorpresa".
Todo esto recuerda a cuando las Flechas Plateadas dominaron el cambio a los motores turbo híbridos en 2014, con Russell afirmando que esto es "como el Mercedes de los buenos viejos tiempos". Estas características generaron críticas generalizadas y reavivaron el debate sobre el rumbo técnico de la categoría.
Colapinto avanza a la Q2 y largará 16°
Dentro de un fin de semana complejo para varios equipos, Franco Colapinto logró avanzar a la Q2 con Alpine y partirá desde la 16ª posición en la carrera del domingo.
El piloto argentino consiguió su clasificación a la segunda fase sobre el final de la Q1, cuando marcó una vuelta de 1m21s200 que le permitió escalar del 17° al 15° puesto y dejar fuera a Fernando Alonso.
Un piloto que no se sorprendió por el rendimiento de Mercedes fue Max Verstappen
Ya en la Q2, Colapinto registró inicialmente un tiempo de 1m21s852, lo que lo ubicaba 16°. En su último intento logró mejorar hasta 1m21s270, aunque no fue suficiente para avanzar a la Q3.
El argentino terminó a más de dos segundos del mejor registro de Russell en esa fase, reflejando las grandes diferencias de rendimiento que mostró la clasificación.
Su compañero Pierre Gasly finalizó 14°, mientras que el Williams de Alex Albon quedó entre ambos Alpine.
Checo Pérez y Cadillac se despiden en la Q1
Uno de los focos de atención del fin de semana era el debut de Cadillac en la Fórmula 1 con Sergio “Checo” Pérez como piloto principal. Sin embargo, el estreno fue complicado.
En otros incidentes de la sesión, Carlos Sainz y Lance Stroll ni siquiera pudieron salir a pista debido a problemas mecánicos en sus respectivos autos.
Con este panorama, la temporada 2026 de Fórmula 1 comenzó con más interrogantes que certezas: grandes diferencias entre equipos, críticas al nuevo reglamento y monoplazas que todavía generan dudas tanto en los pilotos como en los ingenieros. Todo indica que el debate técnico recién comienza.