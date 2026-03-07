Y apenas es la primera fecha

F1 2026: enormes diferencias, críticas de los pilotos y autos difíciles de manejar en un arranque peor de lo esperado

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzó en Australia con un panorama inesperado: grandes diferencias entre equipos, autos que bloquean frenos y pierden velocidad en las rectas, y fuertes críticas de varios pilotos al nuevo reglamento técnico.