Un arranque que no promete

Norris, crítico con la nueva F1: "Pasamos de los mejores coches a probablemente los peores"

El vigente campeón del mundo, Lando Norris, lanzó fuertes críticas a los nuevos monoplazas de Fórmula 1 introducidos con el reglamento 2026. El piloto de McLaren cuestionó el excesivo protagonismo de la gestión energética en las carreras, mientras que George Russell defendió algunos aspectos del nuevo reglamento tras quedarse con la pole en el Gran Premio de Australia.