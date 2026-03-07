Norris, crítico con la nueva F1: "Pasamos de los mejores coches a probablemente los peores"

El comienzo de la temporada 2026 de Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia no solo dejó acción en pista, sino también un intenso debate entre los pilotos sobre el impacto de las nuevas regulaciones técnicas.
El vigente campeón del mundo, Lando Norris, lanzó fuertes críticas a los nuevos monoplazas de Fórmula 1 introducidos con el reglamento 2026. El piloto de McLaren cuestionó el excesivo protagonismo de la gestión energética en las carreras, mientras que George Russell defendió algunos aspectos del nuevo reglamento tras quedarse con la pole en el Gran Premio de Australia.
El campeón del mundo, Lando Norris, fue uno de los más críticos con los cambios, especialmente con el funcionamiento de las nuevas unidades de potencia y la importancia que ahora tiene la recuperación de energía durante la vuelta.
El piloto de McLaren no ocultó su frustración al comparar los nuevos autos con los de temporadas anteriores.
“Creo que todo el mundo sabe cuáles son los problemas. Hemos pasado de los mejores coches jamás construidos en la Fórmula 1 y los más agradables de conducir a probablemente los peores”, expresó el británico.
Según Norris, el reparto energético entre el motor de combustión y el sistema eléctrico —que ahora tiene un peso cercano al 50%— obliga a los pilotos a modificar radicalmente su forma de conducir.
Uno de los puntos más cuestionados por varios pilotos es la necesidad de gestionar constantemente la energía de la batería durante la vuelta.
Esto obliga a levantar el pie del acelerador antes de las curvas y administrar cuidadosamente la carga energética del sistema híbrido.
“Desaceleras muchísimo antes de las curvas y tienes que levantar el pie en muchas partes de la pista para asegurarte de que la batería esté en el nivel correcto. Si la carga es demasiado alta o demasiado baja, también tienes problemas”, explicó Norris.
El británico añadió que esta dinámica complica la conducción y reduce el placer de manejar un Fórmula 1 al límite.
“No se siente bien como piloto, pero es lo que hay. Tenemos que vivir con ello”, afirmó.
Durante la clasificación en el circuito de Albert Park, se pudo observar claramente esta nueva tendencia: varios autos reducían considerablemente la velocidad antes de zonas tradicionalmente rápidas, como la secuencia de curvas 9 y 10.
En lo deportivo, Norris tampoco tuvo su mejor jornada en la clasificación del Gran Premio de Australia.
El piloto de McLaren finalizó en la sexta posición, lejos de la pole position que quedó en manos de George Russell con Mercedes. El británico superó a su compañero de equipo Kimi Antonelli y confirmó el gran rendimiento mostrado por la escudería alemana durante la pretemporada.
Russell aventajó con claridad al tercer clasificado, Isack Hadjar, quien sorprendió con Red Bull.
En la Q3, Norris también vivió un momento particular cuando pasó por encima de un fragmento de escombro desprendido del Mercedes de Antonelli. El italiano había salido a pista con dispositivos de refrigeración aún conectados al monoplaza, lo que generó restos en el circuito.
El piloto de McLaren explicó que no pudo esquivar el objeto porque estaba concentrado en la información del volante.
“Tengo que mirar constantemente el tablero para ver la velocidad que voy a alcanzar al final de la recta y decidir si debo frenar antes o después. Por eso muchas veces no ves lo que hay en la pista”, comentó.
Las críticas de Norris no fueron aisladas dentro del paddock. El tricampeón mundial Max Verstappen también expresó preocupaciones similares durante la reunión de pilotos del viernes, especialmente sobre el comportamiento de las nuevas unidades de potencia.
Isack Hadjar, por su parte, reconoció que tampoco es un gran entusiasta del nuevo sistema híbrido.
Sin embargo, no todos comparten esta visión. George Russell, quien logró la pole position en Melbourne, destacó algunos aspectos positivos del nuevo reglamento, especialmente en lo relacionado con el chasis.
“Los coches son más ágiles y se pueden deslizar más. Es más fácil bloquear ruedas o perder la parte trasera, lo que hace que se sientan más vivos”, explicó.
El británico incluso comparó el comportamiento del auto con el de un kart, en contraste con el modelo anterior.
“El año pasado se sentía como conducir un autobús que rebotaba. Ahora el coche es más ágil”, sostuvo.
Russell también consideró que parte de las críticas pueden estar relacionadas con la etapa inicial de adaptación a los nuevos autos.
“Una vez que te acostumbras, se vuelve una nueva normalidad. Tal vez no sea automovilismo puro, pero es algo a lo que te adaptas”, explicó.
Además, anticipó que la FIA ya está evaluando posibles ajustes técnicos para mejorar el funcionamiento de las unidades de potencia.
“Sé que la FIA va a hacer algunos cambios. Y probablemente Melbourne sea uno de los circuitos más difíciles para estos motores”, concluyó.
Mientras tanto, el debate sobre el rumbo técnico de la Fórmula 1 recién comienza y promete continuar a lo largo de la temporada 2026.