Colapinto: "Esperábamos luchar por la Q3 en Australia, pero no encontramos el ritmo"
El piloto argentino reconoció que Alpine esperaba un mejor rendimiento en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Tras clasificar en el 16° puesto en el circuito de Melbourne, el joven corredor explicó que el equipo no logró replicar el ritmo mostrado en los test de pretemporada en Bahréin.
Franco Colapinto reconoció que Alpine esperaba ser más competitivo en Melbourne. Credito: REUTERS/Hollie Adams
El inicio del fin de semana del Gran Premio de Australia dejó sensaciones encontradas para Alpine. Luego de las alentadoras pruebas de pretemporada realizadas en Bahréin, donde el equipo había mostrado un rendimiento competitivo, la clasificación en el circuito de Melbourne evidenció un panorama distinto.
Franco Colapinto finalizó en la 16ª posición en la parrilla de salida, dos lugares por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien se ubicó 14° en la sesión clasificatoria.
El piloto argentino logró superar la primera fase de la clasificación (Q1) con un registro de 1m21s200, tiempo que lo dejó a apenas 62 milésimas de Gasly. Sin embargo, en la Q2 no pudo mejorar lo suficiente para aspirar a un lugar entre los diez mejores.
Dificultades para encontrar ritmo en la Q2
En la segunda parte de la clasificación, Colapinto marcó inicialmente un tiempo de 1m21s852 y posteriormente logró mejorar hasta 1m21s270. Aun así, ese registro no le alcanzó para avanzar y quedó en la 16ª y última posición de la Q2.
Gasly, por su parte, tampoco logró acercarse a la pelea por los diez primeros, ya que su mejor vuelta de 1m20s501 resultó insuficiente para ingresar en la Q3.
Tras la sesión, Colapinto reconoció que el equipo esperaba un rendimiento más competitivo en Melbourne, especialmente teniendo en cuenta lo mostrado en los ensayos de pretemporada.
“Mirando lo que pasó en Bahréin esperábamos ser mucho más fuertes acá y, en general, luchar por estar muy cerca de la Q3 o incluso dentro de la Q3. Pero aquí realmente no pudimos encontrar ese ritmo que habíamos tenido allá”, explicó el piloto ante los medios presentes en el circuito.
El argentino también señaló que algunos equipos mostraron un rendimiento superior al previsto. “Vemos a otros equipos que están muy fuertes, como VCARB o Audi, y no esperábamos verlos tan arriba”, agregó.
Un proceso de aprendizaje para el equipo
Colapinto consideró que el rendimiento en Australia forma parte del proceso de adaptación a un nuevo monoplaza y a circuitos con características muy diferentes.
“Creo que es un proceso de aprendizaje para todos. Tenemos que entender cómo mejorar en esto y creo que con las carreras iremos progresando. Ha sido un fin de semana un poco complicado, en un circuito completamente distinto al de Bahréin, muy rápido y con un asfalto muy liso”, explicó.
El piloto también destacó que el rendimiento de los equipos podría variar considerablemente a lo largo de la temporada.
“A lo largo de toda la parrilla creo que va a cambiar mucho de una carrera a otra. Con estos autos, la gestión de la energía y las características de cada circuito hacen que quién es rápido y quién es más lento pueda cambiar bastante de un fin de semana a otro”, señaló.
Una carrera que promete ser exigente
Durante la Q1, Colapinto vivió un momento de presión al encontrarse 17° en la clasificación, lo que lo dejaba momentáneamente eliminado. Sin embargo, en su última vuelta logró avanzar a la Q2, algo que el propio piloto consideraba posible antes de la sesión.
“Sabíamos que en la Q1 podíamos pasar a la Q2, pero después siempre iba a ser más complicado avanzar a la siguiente instancia, o casi imposible llegar a la Q3, para ser honestos”, reconoció.
Además, explicó que en la Q2 perdió agarre en la parte trasera del auto, lo que condicionó su rendimiento.
“La Q1 estuvo bien. Pero en la Q2 perdí mucho agarre trasero y realmente no pude completar una buena vuelta. Tenemos que entender por qué pasan esas cosas con un coche nuevo y con neumáticos nuevos. Ese es el proceso por el que tenemos que pasar”, sostuvo.
De cara a la carrera del domingo, el piloto de 22 años anticipó que avanzar en el pelotón no será sencillo debido a las características de los actuales monoplazas de Fórmula 1.
“Lo intentaremos, vamos a tratar de avanzar. Pero creo que la carrera no será fácil. Las rectas largas pueden ayudar, aunque adelantar con estos autos sin DRS es complicado. Veremos qué pasa mañana, todavía es muy pronto para decirlo”, concluyó.