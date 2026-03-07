Fórmula 1

Colapinto: "Esperábamos luchar por la Q3 en Australia, pero no encontramos el ritmo"

El piloto argentino reconoció que Alpine esperaba un mejor rendimiento en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Tras clasificar en el 16° puesto en el circuito de Melbourne, el joven corredor explicó que el equipo no logró replicar el ritmo mostrado en los test de pretemporada en Bahréin.