Franco Colapinto largará 16° en el Gran Premio de Australia

El piloto argentino Franco Colapinto, integrante del equipo Alpine, no logró destacarse en la clasificación del Gran Premio de Australia y largará desde el puesto 16 en la primera carrera del campeonato de Fórmula 1.
El piloto argentino completó su participación marcada por interrupciones y un ritmo limitado, quedando por detrás de su compañero de equipo y a más de dos segundos del líder.
La sesión clasificatoria dejó varias sorpresas y momentos de tensión en el circuito australiano, con accidentes, eliminaciones tempranas y una pelea intensa por la pole position.
Colapinto no consiguió avanzar en la clasificación y quedó ubicado en el 16° lugar de la grilla de partida. Durante el fin de semana el equipo Alpine mostró un rendimiento irregular, lo que condicionó las aspiraciones del piloto argentino.
En las sesiones previas, Colapinto había marcado un mejor tiempo de 1:21.413 en los entrenamientos, quedando a más de dos segundos del ritmo de punta. Esa diferencia volvió a reflejarse en la clasificación, donde el objetivo principal pasó a ser avanzar posiciones durante la carrera.
La pole position quedó en manos del británico George Russell, quien confirmó el buen rendimiento de Mercedes durante todo el fin de semana. Con una vuelta sólida en la fase final de la clasificación, el piloto se aseguró el primer lugar de la parrilla para la carrera del domingo.
Detrás de él se ubicaron varios de los principales protagonistas del campeonato, en una sesión que se mantuvo muy competitiva hasta los últimos minutos.
Uno de los momentos más impactantes de la clasificación lo protagonizó el neerlandés Max Verstappen. El piloto de Red Bull sufrió un accidente durante la Q1 que lo dejó fuera de la sesión de manera prematura.
Como consecuencia del choque, Verstappen largará desde el puesto 20, en lo que representa una de las mayores sorpresas de la jornada y un desafío importante para la carrera.
Con la grilla ya definida, Colapinto buscará aprovechar cualquier oportunidad para avanzar posiciones durante el Gran Premio de Australia. Las estrategias, el ritmo de carrera y posibles incidentes podrían abrirle la puerta a mejorar su ubicación final.
La primera fecha del calendario promete una competencia intensa y con varios focos de atención desde la largada.