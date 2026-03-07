#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Fórmula 1

Franco Colapinto largará 16° en el Gran Premio de Australia

El piloto argentino completó su participación marcada por interrupciones y un ritmo limitado, quedando por detrás de su compañero de equipo y a más de dos segundos del líder.

Colapinto terminó P16 en la Práctica Libre 3 del Gran Premio de Australia. Crédito: REUTERS.Colapinto terminó P16 en la Práctica Libre 3 del Gran Premio de Australia. Crédito: REUTERS.
Seguinos en
Por: 

El piloto argentino Franco Colapinto, integrante del equipo Alpine, no logró destacarse en la clasificación del Gran Premio de Australia y largará desde el puesto 16 en la primera carrera del campeonato de Fórmula 1.

La sesión clasificatoria dejó varias sorpresas y momentos de tensión en el circuito australiano, con accidentes, eliminaciones tempranas y una pelea intensa por la pole position.

Mirá tambiénColapinto explicó el susto con Hamilton en Melbourne y la FIA no aplicó sanción

Clasificación complicada para el argentino

Colapinto no consiguió avanzar en la clasificación y quedó ubicado en el 16° lugar de la grilla de partida. Durante el fin de semana el equipo Alpine mostró un rendimiento irregular, lo que condicionó las aspiraciones del piloto argentino.

Formula One F1 - Australian Grand Prix - Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - March 6, 2026 Alpine's Franco Colapinto during practice REUTERS/Mark PetersonColapinto completó la tercera práctica en el circuito australiano. Crédito: REUTERS.

En las sesiones previas, Colapinto había marcado un mejor tiempo de 1:21.413 en los entrenamientos, quedando a más de dos segundos del ritmo de punta. Esa diferencia volvió a reflejarse en la clasificación, donde el objetivo principal pasó a ser avanzar posiciones durante la carrera.

George Russell se queda con la pole

La pole position quedó en manos del británico George Russell, quien confirmó el buen rendimiento de Mercedes durante todo el fin de semana. Con una vuelta sólida en la fase final de la clasificación, el piloto se aseguró el primer lugar de la parrilla para la carrera del domingo.

Detrás de él se ubicaron varios de los principales protagonistas del campeonato, en una sesión que se mantuvo muy competitiva hasta los últimos minutos.

Accidente y decepción para Verstappen

Uno de los momentos más impactantes de la clasificación lo protagonizó el neerlandés Max Verstappen. El piloto de Red Bull sufrió un accidente durante la Q1 que lo dejó fuera de la sesión de manera prematura.

(260306) -- MELBOURNE, 6 marzo, 2026 (Xinhua) -- El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, reacciona durante el foro para aficionados previo a la sesión de práctica del Gran Premio de Australia de Fórmula Uno, en Albert Park, en Melbourne, Australia, el 6 de marzo de 2026. (Xinhua/Ma Ping) (rtg) (ra) (ce)El piloto buscó mejorar el ritmo antes de la qualy. Crédito: XINHUA.

Como consecuencia del choque, Verstappen largará desde el puesto 20, en lo que representa una de las mayores sorpresas de la jornada y un desafío importante para la carrera.

Expectativa para la carrera

Con la grilla ya definida, Colapinto buscará aprovechar cualquier oportunidad para avanzar posiciones durante el Gran Premio de Australia. Las estrategias, el ritmo de carrera y posibles incidentes podrían abrirle la puerta a mejorar su ubicación final.

La primera fecha del calendario promete una competencia intensa y con varios focos de atención desde la largada.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Franco Colapinto
Fórmula 1
Automovilismo
Alpine
Australia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro