Gran estreno para Colnaghi en F3: sexto en la clasificación de Melbourne

El circuito callejero de Albert Park Circuit, en Melbourne, fue escenario del estreno de la temporada para la FIA Formula 3 Championship, donde el ítalo-argentino Mattia Colnaghi completó una muy buena clasificación al ubicarse sexto.
El piloto ítalo-argentino Mattia Colnaghi tuvo un destacado estreno en la FIA Formula 3 Championship al finalizar sexto en la clasificación disputada en el circuito de Albert Park Circuit, en Melbourne. El joven superó un inconveniente mecánico en el entrenamiento inicial y se posicionó bien para las dos carreras del fin de semana.
El circuito callejero de Albert Park Circuit, en Melbourne, fue escenario del estreno de la temporada para la FIA Formula 3 Championship, donde el ítalo-argentino Mattia Colnaghi completó una muy buena clasificación al ubicarse sexto.
El piloto del equipo MP Motorsport participa del fin de semana del Gran Premio de Australia, que también cuenta con la presencia de la FIA Formula 2 Championship —donde compite Nicolás Varrone— y de la Formula 1, con el argentino Franco Colapinto.
Colnaghi corre con el auto N°7, respaldado por la academia Red Bull Junior Team, y representa tanto a Italia como a Argentina, país de origen de su madre, Martina.
El comienzo del fin de semana no fue sencillo para el joven piloto. Durante el entrenamiento inicial, su monoplaza sufrió un fallo mecánico que provocó una fuerte explosión en la parte trasera del auto, generando preocupación en el equipo.
Tras una revisión exhaustiva por parte de los mecánicos de MP Motorsport, el coche pudo ser reparado a tiempo para disputar la clasificación, lo que finalmente permitió que Colnaghi saliera a pista y mostrara su potencial.
La sesión clasificatoria tuvo un inicio accidentado. A pocos minutos de comenzada, apareció una bandera roja tras la salida de pista del italiano Matteo De Palo en la salida de la curva 10.
Otro momento de tensión lo protagonizó el estadounidense Ugo Ugochukwu, quien venía de ser el más rápido en el entrenamiento y golpeó un cartel en una excursión fuera de pista mientras intentaba mejorar su registro.
Pese a ese incidente, el piloto de Campos Racing logró regresar a pista y marcar una vuelta de 1m34s208, que lo colocó momentáneamente en lo más alto de la tabla.
En ese contexto, Colnaghi protagonizó uno de los momentos destacados de la sesión al ubicarse segundo provisional, a apenas 339 milésimas, cuando restaban tres minutos para el final.
La pelea por la pole se resolvió en los instantes finales, cuando el francés Théophile Naël mejoró el tiempo de referencia de su compañero y se quedó con la pole position con 1m34s187.
Detrás del francés finalizaron Ugochukwu, Freddie Slater, Maciej Gladysz y Niko Lacorte.
Finalmente, Colnaghi cerró la clasificación en el sexto puesto, un resultado que lo deja bien posicionado para las dos carreras del fin de semana.
El reglamento de la FIA Formula 3 Championship establece que los 12 primeros de la clasificación invierten el orden para la Sprint Race.
Por esa razón, el piloto que terminó 12° partirá desde la pole en la carrera sprint del sábado, mientras que el autor del mejor tiempo de clasificación encabezará la grilla en la Feature Race del domingo, además de sumar dos puntos para el campeonato.
Con su sexto lugar, Colnaghi largará séptimo en la Sprint Race y sexto en la Feature Race, lo que le abre buenas posibilidades para sumar puntos en su primer fin de semana en la categoría.
La actividad continuará con la Sprint Race, programada para este viernes a las 21:15 (hora argentina), con una duración de 40 minutos más una vuelta.
La Feature Race, en tanto, se disputará el sábado desde las 18:50, con un recorrido de 45 minutos más una vuelta, donde se definirá al ganador principal de la primera fecha del campeonato.