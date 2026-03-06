Gran Premio de Australia

Gran estreno para Colnaghi en F3: sexto en la clasificación de Melbourne

El piloto ítalo-argentino Mattia Colnaghi tuvo un destacado estreno en la FIA Formula 3 Championship al finalizar sexto en la clasificación disputada en el circuito de Albert Park Circuit, en Melbourne. El joven superó un inconveniente mecánico en el entrenamiento inicial y se posicionó bien para las dos carreras del fin de semana.