#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Dino Beganovic se quedó con la pole

Clasificación agitada en Melbourne: Varrone finalizó 19° en su primer desafío en Fórmula 2

El piloto argentino completó su primera clasificación en la FIA Formula 2 Championship en el circuito de Albert Park Circuit, en Melbourne, donde se ubicó 19°. La sesión estuvo marcada por dos banderas rojas y un cierre caótico con muchos autos buscando mejorar sus registros. La pole quedó en manos del sueco Dino Beganovic.

Varrone no pudo encontrar el espacio necesario para mejorar su registro y terminó en el 19° lugar.Varrone no pudo encontrar el espacio necesario para mejorar su registro y terminó en el 19° lugar.
Seguinos en
Por: 

El trazado urbano de Albert Park Circuit, en Melbourne, fue escenario de la primera clasificación de la temporada para la FIA Formula 2 Championship, donde el argentino Nicolás Varrone finalizó en el 19° puesto con el monoplaza del equipo Van Amersfoort Racing.

El piloto registró su mejor vuelta en 1m30s522, quedando a 1.827 segundos del tiempo de referencia marcado por el sueco Dino Beganovic, quien se aseguró la pole position en una tanda condicionada por interrupciones y gran tráfico en pista.

Mirá tambiénGP de Australia: Colapinto deberá declarar por una maniobra que complicó a Hamilton

La clasificación contó con 22 autos en pista, lo que generó un cierre especialmente apretado cuando todos buscaron mejorar sus registros en los minutos finales.

Banderas rojas y oportunidades perdidas

La sesión comenzó con condiciones ideales: cielo despejado, 22,5°C de temperatura ambiente y un asfalto que progresivamente fue ganando adherencia a medida que los autos giraban.

En ese contexto, Varrone llegó a ubicarse 14° y a menos de un segundo del líder, mostrando un rendimiento competitivo en los primeros compases de la tanda.

Sin embargo, la primera bandera roja apareció cuando el español Mari Boya protagonizó un fuerte golpe que obligó a detener la actividad cuando restaban 20 minutos.

Mirá tambiénColapinto y “Punch”: el mono viral que se metió en la previa del GP de Australia

Tras la reanudación, el argentino logró mejorar su registro y marcar su mejor vuelta de la sesión. Luego de nueve giros, ingresó a boxes para preparar un último intento en el tramo final.

Un cierre caótico que complicó a Varrone

Cuando faltaban diez minutos para el final, Varrone volvió a pista con la intención de mejorar su marca. Sin embargo, una segunda bandera roja volvió a interrumpir la sesión luego de que el italiano Gabriele Minì quedara detenido en un sector peligroso del circuito.

Varrone ilusiona en la F2 tras una pretemporada sólida en BarcelonaVarrone no pudo encontrar el espacio necesario para mejorar su registro y terminó en el 19° lugar.

La neutralización hizo que el reloj continuara corriendo, por lo que la sesión se reanudó con apenas tres minutos restantes.

En ese breve lapso, unos 20 pilotos salieron simultáneamente a buscar una última vuelta rápida, lo que generó mucho tránsito en pista. En esas condiciones, Varrone no pudo encontrar el espacio necesario para mejorar su registro y terminó en el 19° lugar.

Aun así, el balance inicial resulta alentador: el argentino mostró buen ritmo en los entrenamientos y continúa en pleno proceso de adaptación a la categoría.

Así quedaron los latinoamericanos y lo que viene

Dentro del equipo Van Amersfoort Racing, el mexicano Rafael Villagómez terminó 16°, apenas 0.460 segundos por delante de Varrone.

Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing) que ya sabe lo que es ganar en las 24 Horas de Le Mans, desembarca en la Fórmula 2Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing) que ya sabe lo que es ganar en las 24 Horas de Le Mans, desembarca en la Fórmula 2

Entre los representantes de la región también se destacó el paraguayo Joshua Duerksen, quien finalizó 9° y, gracias al sistema de grilla invertida, largará la carrera Sprint desde la primera fila junto al tailandés Tasanapol Inthraphuvasak. En tanto, el colombiano Sebastián Montoya se ubicó 15°.

La actividad continuará este sábado con la carrera Sprint desde las 00:10 (hora argentina), mientras que la carrera principal del fin de semana está programada para las 21:25.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Automovilismo
Australia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro