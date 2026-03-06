Dino Beganovic se quedó con la pole

Clasificación agitada en Melbourne: Varrone finalizó 19° en su primer desafío en Fórmula 2

El piloto argentino completó su primera clasificación en la FIA Formula 2 Championship en el circuito de Albert Park Circuit, en Melbourne, donde se ubicó 19°. La sesión estuvo marcada por dos banderas rojas y un cierre caótico con muchos autos buscando mejorar sus registros. La pole quedó en manos del sueco Dino Beganovic.