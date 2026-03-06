Clasificación agitada en Melbourne: Varrone finalizó 19° en su primer desafío en Fórmula 2
El piloto argentino completó su primera clasificación en la FIA Formula 2 Championship en el circuito de Albert Park Circuit, en Melbourne, donde se ubicó 19°. La sesión estuvo marcada por dos banderas rojas y un cierre caótico con muchos autos buscando mejorar sus registros. La pole quedó en manos del sueco Dino Beganovic.
El trazado urbano de Albert Park Circuit, en Melbourne, fue escenario de la primera clasificación de la temporada para la FIA Formula 2 Championship, donde el argentino Nicolás Varrone finalizó en el 19° puesto con el monoplaza del equipo Van Amersfoort Racing.
El piloto registró su mejor vuelta en 1m30s522, quedando a 1.827 segundos del tiempo de referencia marcado por el sueco Dino Beganovic, quien se aseguró la pole position en una tanda condicionada por interrupciones y gran tráfico en pista.
Tras la reanudación, el argentino logró mejorar su registro y marcar su mejor vuelta de la sesión. Luego de nueve giros, ingresó a boxes para preparar un último intento en el tramo final.
Un cierre caótico que complicó a Varrone
Cuando faltaban diez minutos para el final, Varrone volvió a pista con la intención de mejorar su marca. Sin embargo, una segunda bandera roja volvió a interrumpir la sesión luego de que el italiano Gabriele Minì quedara detenido en un sector peligroso del circuito.
La neutralización hizo que el reloj continuara corriendo, por lo que la sesión se reanudó con apenas tres minutos restantes.
En ese breve lapso, unos 20 pilotos salieron simultáneamente a buscar una última vuelta rápida, lo que generó mucho tránsito en pista. En esas condiciones, Varrone no pudo encontrar el espacio necesario para mejorar su registro y terminó en el 19° lugar.
Aun así, el balance inicial resulta alentador: el argentino mostró buen ritmo en los entrenamientos y continúa en pleno proceso de adaptación a la categoría.
Así quedaron los latinoamericanos y lo que viene
Dentro del equipo Van Amersfoort Racing, el mexicano Rafael Villagómez terminó 16°, apenas 0.460 segundos por delante de Varrone.
Entre los representantes de la región también se destacó el paraguayo Joshua Duerksen, quien finalizó 9° y, gracias al sistema de grilla invertida, largará la carrera Sprint desde la primera fila junto al tailandés Tasanapol Inthraphuvasak. En tanto, el colombiano Sebastián Montoya se ubicó 15°.
La actividad continuará este sábado con la carrera Sprint desde las 00:10 (hora argentina), mientras que la carrera principal del fin de semana está programada para las 21:25.