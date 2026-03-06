“Me quemó un poco”: Colapinto aclaró el problema en su ojo y apunta a la FP3 en Australia

Franco Colapinto fue visto con una molestia evidente en el ojo derecho después de la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia, en el arranque del fin de semana en Melbourne.
El piloto argentino generó preocupación por una molestia en el ojo derecho tras la FP2 del GP de Australia. Luego, explicó que fue por hielo seco, dijo que ya está mejor y que se trata con gotas y cremas.
El piloto de Alpine apareció en un video junto a una integrante del equipo y se notaba el malestar. La secuencia fue suficiente para disparar la preocupación, sobre todo por el ritmo de actividad que exige un fin de semana de Fórmula 1.
El propio Colapinto salió rápido a aclarar el episodio y bajó la tensión. “Me tiraron hielo seco y me quemó un poco una parte del ojo, pero ya estoy mejor”, explicó, al detallar que recibió anestesia y tratamiento local.
“Tengo anestesia, pero ahora con unas cremas y unas gotas creo que voy a andar mejor”, agregó. También remarcó el punto clave del incidente: “El hielo seco no se derrite, es todo químico y te quema. Ahora estoy bien”.
El mensaje llevó tranquilidad en el paddock y, sobre todo, entre los fanáticos. Con esa aclaración, el panorama quedó encaminado a una evolución favorable, sin indicios de una complicación que lo saque de pista.
En lo deportivo, la FP2 lo encontró en el puesto 18. Colapinto reconoció que el inicio del fin de semana no fue el ideal. “No hemos tenido un comienzo de fin de semana muy fluido aquí en Melbourne”, admitió.
Aun así, eligió el tono de reconstrucción. “Estoy seguro de que aprendimos lo suficiente para mejorar el rendimiento de cara a mañana”, señaló, con el foco puesto en ajustar puesta a punto y recuperar confianza con el auto.
La expectativa ahora pasa por la tercera práctica libre, programada entre las 22.30 y las 23.30 (hora argentina). Si no aparecen nuevas molestias, todo indica que Colapinto seguirá el plan normal del equipo rumbo a la clasificación.