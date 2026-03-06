Fórmula 1

“Me quemó un poco”: Colapinto aclaró el problema en su ojo y apunta a la FP3 en Australia

El piloto argentino generó preocupación por una molestia en el ojo derecho tras la FP2 del GP de Australia. Luego, explicó que fue por hielo seco, dijo que ya está mejor y que se trata con gotas y cremas.