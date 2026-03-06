Santa Fe ciudad

Estacioná donde quieras: una esquina transitada y el colectivo sin lugar

San Jerónimo y Moreno se convierte en un lugar con poco espacio, entre vehículos aparcados indebidamente y el transporte urbano que allí circula. “Es un peligro para alumnos y peatones en general que pasan por allí”, advirtió un vecino.