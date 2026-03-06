Estacioná donde quieras: una esquina transitada y el colectivo sin lugar
San Jerónimo y Moreno se convierte en un lugar con poco espacio, entre vehículos aparcados indebidamente y el transporte urbano que allí circula. “Es un peligro para alumnos y peatones en general que pasan por allí”, advirtió un vecino.
Casi sin espacio para girar, hay colectivos que se suben a la vereda.
El tránsito en el micro y macro centro de la ciudad de Santa Fe tiene por momentos situaciones problemáticas, incluso algunas con cierto riesgo de peligro. A través del WhatsApp de El Litoral (5493426305344), una vecina advirtió un episodio que se reitera todos los días.
Vehículos mal estacionados en la zona de calles San Jerónimo y Moreno generan inconvenientes en la circulación de ese sector de la capital provincial próximo al Casco Histórico, lugar de oficinas (públicas y privadas), colegios y comercios. Es decir, de tránsito intenso.
En la ochava.
“El problema es que, al hacerlo, dificultan ( y mucho) el giro de los coches de la línea 1. Esta mañana, sobre Moreno había una camioneta grande y el ómnibus prácticamente tuvo que ocupar más de media vereda”, comentó quien compartió las imágenes.
Y agregó: “Está esquina una zona de colegios primarios, por lo que la situación es muy preocupante, al margen de que también pueden llevar por delante a cualquier persona que transite por la vereda este de calle San Jerónimo”.
En su relato, la lectora de El Litoral también hizo foco en que “se debería controlar la velocidad con que circulan los ómnibus que van por San Jerónimo”.
El cordón pintado de amarillo no impide el aparcamiento.
La problemática se repite en otras cuadras de las zonas más transitadas de la ciudad lo que expone la necesidad de un certero control tanto a quienes estacionan en lugar prohibidos como de aquellos que circulan a velocidades no permitidas.