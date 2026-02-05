Estacioná donde quieras: un auto está hace más de una hora tapando un garage

Este jueves por la tarde en la ciudad de Santa Fe, un conductor poco cuidadoso estacionó en donde quiso y no tuvo en cuenta que dejó su auto tapando directamente la entrada de un garage en 1º de Mayo al 5100.
El insólito hecho tuvo lugar en 1º de Mayo al 5100. El vehículo es un Nissan Kicks rojo.
Este jueves por la tarde en la ciudad de Santa Fe, un conductor poco cuidadoso estacionó en donde quiso y no tuvo en cuenta que dejó su auto tapando directamente la entrada de un garage en 1º de Mayo al 5100.
Según compartió el vecino damnificado por la imprudencia del dueño del Nissan Kicks color rojo, el hecho habría ocurrido hace más de una hora y aún no hay noticias de que lo retire de allí.