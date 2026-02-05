#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
De no creer

Estacioná donde quieras: un auto está hace más de una hora tapando un garage

El insólito hecho tuvo lugar en 1º de Mayo al 5100. El vehículo es un Nissan Kicks rojo.

Un Nissan Kicks tapa el garage hace más de una horaUn Nissan Kicks tapa el garage hace más de una hora
Seguinos en
Por: 

Este jueves por la tarde en la ciudad de Santa Fe, un conductor poco cuidadoso estacionó en donde quiso y no tuvo en cuenta que dejó su auto tapando directamente la entrada de un garage en 1º de Mayo al 5100.

Según compartió el vecino damnificado por la imprudencia del dueño del Nissan Kicks color rojo, el hecho habría ocurrido hace más de una hora y aún no hay noticias de que lo retire de allí.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estacioná donde quieras
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro