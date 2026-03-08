Fórmula 1

“Son cosas para mejorar”: Colapinto habló de la sanción y rescató el ritmo del Alpine en Australia

El piloto argentino terminó 14° en el GP de Australia y apuntó contra la sanción que condicionó su domingo. “Un stop and go es una locura”, dijo, y destacó que el Alpine A526 se sintió mejor en ritmo de carrera.