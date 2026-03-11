Liga Nacional de Básquet

Unión se quedó sin final y sufrió su cuarta derrota consecutiva

La Unión de Formosa le ganó como visitante a Unión en Santa Fe por 99 a 94. Alexis Elsener fue el destacado de la noche con 22 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias. En el local volvió a destacarse la figura de Theodore Awkuba que aportó 14 puntos más 7 rebotes y 2 asistencias. El sábado visita a Platense en Vicente López.