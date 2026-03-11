Unión se quedó sin final y sufrió su cuarta derrota consecutiva

En la noche de este martes, y por una nueva fecha de la temporada 2025/26 de la Liga Nacional, se produjo el rregreso a la acción de Unión de Santa Fe tras el receso por la ventana de eliminatorias de la FIBA.
La Unión de Formosa le ganó como visitante a Unión en Santa Fe por 99 a 94. Alexis Elsener fue el destacado de la noche con 22 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias. En el local volvió a destacarse la figura de Theodore Awkuba que aportó 14 puntos más 7 rebotes y 2 asistencias. El sábado visita a Platense en Vicente López.
En el Ángel P. Malvicino, el equipo dirigido por Ariel Rearte recibió la visita de La Unión de Formosa con el objetivo de volver a ganar para cortar la racha negativa de 3 caídas en fila y no perder terreno en la pelea por meterse en los últimos puestos de clasificación a los playoffs.
Tras 40 minutos muy parejos y de alto goleo, en el que se repartieron el liderazgo durante todo el desarrollo, la formación visitante prevaleció en la recta decisiba gracias a la aparición ofensiva del americano Brandon Feavers.
Pese a pelear hasta los segundos finales, la formación tatengue no pudo evitar la 14° derrota de la campaña por un ajustado 99 a 94, sufriendo así su cuarta caída de manera consecutiva.
Con este marcador Unión cayó al 13° lugar de la tabla de posiciones con registro de 11 victorias y 14 reveses, siendo superado por San Martín de Corrientes en el último lugar de clasificación a los playoffs.
Con la obligación de volver a ganar para ponerse nuevamente en la discusión, Unión volverá a presentarse este sábado 14 de marzo, cuando desde las 22 visite a Platense en el estadio de Vicente López.
De arranque Unión intentó ser el protagonista del partido, con la sociedad Cabrera-Guerra el dueño de casa buscó imprimir un ataque vertiginoso, por su parte, la visita contra restó con buenas defensas y goles de ataques rápidos.
Con el correr de los minutos y las rotaciones de las bancas, ninguno de los dos elencos pudo prevalecer por sobre su rival y el encuentro transcurrió dentro de la paridad hasta el final del primer cuarto, en un parcial con mucho goleó (32-28 en favor del Tatengue), y pocas defensas.
El segundo parcial, aunque con menos goleó; fue muy parecido a su antecesor. Con momentos para cada lado sin encontrar ningún dominador.
En el complemento el desarrollo del encuentro no varió, la visita fue inteligente para lastimar desde el perímetro, y en un cierre ajustado se alzó con la victoria. De esta manera, el elenco de Guillermo Narvarte regresó al triunfo tras la caída en su casa; por su parte Unión acumula cuatro derrotas consecutivas.
UNIÓN 94: Yeferson Guerra 11, Martín Cabrera 20, Theo Akwuba 14, Daniel Hure 13, Emilio Basabe 14 (FI) Franco Balbi 8, Federico Elías 5, Agustín Ferrari 0, Felipe Queiros 4, Isaiah Brown 8, Chris Vogt 7. DT: Ariel Rearte.
LA UNIÓN 99: Mariano Marina 9, Sebastián Acevedo 11, Alexis Elsener 22, Windi Graterol 16, Tomás Spano 10 (FI) Brandon Beavers 17, Tomás Nuno 2, Jonatan Machuca 8, Franco Alorda 4. DT: Guillermo Narvarte.
Parciales: 32-28, 49-48 y 75-73.
Árbitros: Oscar Britez, Nicolás D’anna y Ariel Rosas.
Estadio: Ángel Malvicino.