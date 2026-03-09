4 victorias y una derrota

Saldo positivo para los representantes de la ASB en el inicio de la Liga Federal

En el transcurso del fin de semana se produjo el debut de los cinco equipos de la Asociación Santafesina que participan en la nueva temporada de la tercera categoría del básquetbol nacional. Rivadavia dio la nota en Paraná, Gimnasia se hizo fuerte en casa, Alma Juniors superó a Atlético Rafaela y Sanjustino superó a domicilio a Almagro en Esperanza.