Saldo positivo para los representantes de la ASB en el inicio de la Liga Federal
En el transcurso del fin de semana se produjo el debut de los cinco equipos de la Asociación Santafesina que participan en la nueva temporada de la tercera categoría del básquetbol nacional. Rivadavia dio la nota en Paraná, Gimnasia se hizo fuerte en casa, Alma Juniors superó a Atlético Rafaela y Sanjustino superó a domicilio a Almagro en Esperanza.
Rivadavia se llevó todo de su paso por Paraná. Foto: Prensa CAB.
Con una gran expectativa en el ambiente del básquetbol de nuestra región, comenzó a lo largo del fin de semana la participación de los cinco representantes de la Asociación Santafesina que participan de la nueva edición de la Liga Federal, el tercer certamen en importancia que tiene este deporte a nivel nacional y bajo la órbita de la CABB.
Por mérito deportivo y con un gran esfuerzo de sus socios y sus dirigentes, accedieron a esta competencia dos históricos de la capital provincial, Gimnasia y Rivadavia, los dos clubes de Esperanza, Alma Juniors y Almagro, y Sanjustino, actual subcampeón del certamen doméstico de la ASB.
Alma tuvo un sólido estreno con triunfo en el Enzo Scocco. Foto: Prensa AR.
Tras intensas semanas de pretemporada y de movimientos importantes en el armado de los planteles, los elencos santafesinos salieron a escena entre el viernes y el domingo con un saldo positivo de cuatro victorias y apenas una derrota, la que sufrió Almagro precisamente a manos de Sanjustino en la reedición de la gran final que tuvo el Pre Federal en diciembre pasado.
Por la Conferencia Litoral A, el viernes Rivadavia dio el zarpazo derrotando a Recreativo en la ciudad de Paraná, mientras que el sábado por el mismo grupo fue Gimnasia el que cantó victoria ante La Armonía de Colón, Entre Ríos, en el Húngaro Crespi.
Ya en domingo y por la conferencia Centro, Alma Juniors no tuvo problemas para sacarse de encima a Atlético Rafaela al tiempo que el matador se hizo fuerte en Esperanza para doblegar a Almagro.
Comenzando con el repaso de lo hecho por los equipos de la ASB, la revelación fue el joven equipo de Rivadavia Juniors, que tenía un desafío de alto riesgo en el debut, visitando a Recreativo en la ciudad de Paraná. En un duelo en el que arrancó abajo en el marcador, el rojo tuvo un gran segundo cuarto con parcial de 23 a 11 para irse arriba al descanso largo.
Sosteniendo hasta la última bola los embates del local, los dirigidos por Emanuel Schifitto se quedaron con el partido por la mínima, 79 a 78, para iniciar con el pie derecho su travesía por la Liga Federal. Mauro Natta fue el goleador de Rivadavia y del partido con 20 unidades, mientras que Juan Krapp y Lucio Frávega fueron los máximos anotadores del local con 17 tantos cada uno.
El mensana, ante su gente
Ya en la noche del sábado, el que hacía su estreno frente a su público en el estadio Húngaro Crespi de la capital santafesina era Gimnasia, equipo dirigido por Fernando Ciprian con plantel renovado y con aspiraciones de pelear bien arriba en esta nueva temporada. El rival de turno era La Armonía, elenco oriundo de la ciudad entrerriana de Colón.
Tras 30 minutos en los que se alternaron el dominio en las acciones y en el marcador, el local se despachó con un parcial de 20 a 8 en el cuarto decisivo para asegurar el primer triunfo de la campaña con resultado final de 76 a 67. El histórico Gonzalo Sabbatini fue el goleador mensana con 22, seguido por Tomás Gómez que acumuló 20.
Gimnasia reaccionó en el cuarto final y festejó ante su público. Foto: Prensa CAB.
Alma Juniors lo liquidó en el complemento
Respecto de lo sucedido en la noche del domingo en la doble cartelera en la ciudad de Esperanza, el que salió victorioso de su reducto fue el equipo de Alma Juniors que dirige el santafesino Sebastián Puñet.
Luego de dos primeros parciales muy parejos, en el que el local sacó una renta de apenas 5 puntos antes de volver a los vestuarios (39 a 34), la formación albinegra tuvo un excelente segundo tiempo que le permitió encaminar la victoria y terminar sellando el resultado con comodidad y por un amplio 79 a 63 sobre Atlético de Rafaela.
Facundo Breques con 20 unidades y Nicolás Bravo con 19 marcaron el rumbo de la ofensiva de Alma, mientras que Nehuen Rose terminó como goleador de la crema con 19 puntos.
Completando el calendario de los equipos de la Santafesina, hubo duelo directo entre representantes de la ASB con la reedición de las dos finales del torneo local en la temporada 2025. En el estadio “Pepote” Spies de la primera colonia agrícola, Almagro recibía a Sanjustino, equipo que apostó fuerte en la conformación de un plantel de jerarquía para pelear por el ascenso a la Liga Argentina.
En el primer cotejo de ambos en la temporada, el matador presentó credenciales y terminó celebrando tras el ajustado 74 a 69 en condición de visitante. Tras un gran inicio en el que llegó a sacar una renta de 12 puntos, Sanjustino tuvo que soportar la reacción de un Almagro que la peleó hasta el final pero que no pudo revertir la historia.
Sanjustino aprovechó la efectividad de Strack para ganar en Esperanza: Foto: Basquetboleando.
Precisamente el ex jugador de las águilas, Leo Strack, fue el goleador de la visita y del partido con 24 mientras que Matías Felcaro (19) y Enzo Durigón (15) lideraron el ataque local.