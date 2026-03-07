Esperanza vuelve a latir con el
básquet: debutan Almagro y Alma
El básquet de Esperanza volverá a tener protagonismo en el plano nacional con la participación de Almagro y Alma Juniors en una nueva edición del Torneo Federal de Básquet, el tercer escalón del básquet nacional.
Ezequiel Bidondo, una de las incorporaciones fuertes de Alma Juniors para este Federal.
La temporada tendrá un condimento especial para la ciudad: Alma Juniors vuelve a disputar un torneo nacional, recuperando un lugar en el mapa del básquet argentino, mientras que Almagro afrontará su cuarta participación histórica en esta competencia, siendo además la primera institución de Esperanza en animarse a dar el salto a este tipo de torneos.
El debut para el conjunto de calle Alberdi será este domingo a las 21, cuando reciba en el estadio “Juan Carlos ‘Pepote’ Spies” a Sanjustino, otro de los protagonistas tradicionales de la Asociación Santafesina. El encuentro promete un muy buen marco de público, teniendo en cuenta la cercanía entre ambas ciudades y la expectativa que genera el inicio del certamen.
El equipo dirigido por Maximiliano Barisio afrontará esta temporada con un plantel renovado y con fuerte presencia de jugadores surgidos de las divisiones formativas del club. En la previa al torneo, la institución sufrió una importante renovación en su plantel, ya que dejaron el equipo varios jugadores que habían sido protagonistas en las últimas temporadas: Strack, Lozicki —quien pasó justamente a Sanjustino—, Mierke (Colón de Santa Fe), Vergara (Instituto) y Ordoñez (Temperley).
Como incorporaciones llegaron dos jugadores U21: Ulises González, procedente de Unión de Santa Fe, y el entrerriano Juan Pablo Riquelme, hermano del jugador Rodrigo Riquelme.
Durante la pretemporada, el equipo disputó varios amistosos que permitieron darle rodaje a una formación prácticamente nueva, con el objetivo de afrontar una competencia que se anticipa larga y exigente.
El regreso de Alma al escenario nacional
Un instante del amistoso que disputaron Almagro de Esperanza y Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, preparatorio para el Federal que se inicia.
El inicio del torneo también marcará el regreso de Alma Juniors a un campeonato nacional, algo muy esperado por la institución y por sus hinchas. Con una rica historia dentro del básquet santafesino, el club vuelve a competir a nivel país con la ilusión de ser protagonista y de seguir fortaleciendo su estructura deportiva.
Cómo se jugará la Conferencia Centro
La Conferencia Centro del Torneo Federal estará integrada por 15 equipos, divididos en dos zonas que disputarán partidos de ida y vuelta dentro de cada grupo.
Zona A (7 equipos): Banda Norte (Río Cuarto), El Ceibo (San Francisco), Matienzo, Sparta (Villa María), Unión (Oncativo), Unión Central (Villa María) y Urquiza (San Juan).
Zona B (8 equipos): Alma Juniors (Esperanza), Almagro (Esperanza), Atlético Rafaela, Atlético Sastre, Atlético Tostado, María Juana, Sanjustino (San Justo) y Unión y Juventud (Bandera).
En esta zona todos los equipos clasificarán a los playoffs, por lo que cada posición en la fase regular será clave de cara a los cruces eliminatorios.
Con dos representantes de la ciudad y varios clásicos regionales en el camino, el Torneo Federal promete una temporada intensa para el básquet de Esperanza, que vuelve a tener presencia fuerte en el escenario nacional.
Los refuerzos de Alma
Tras la lesión de Augusto Parola en el clásico amistoso frente a Almagro, Alma Juniors movió rápido sus fichas y confirmó la llegada de Ezequiel Leandro Bidondo como nuevo interno para afrontar la próxima edición de la Liga Federal de Básquetbol.
Bidondo, nacido el 7 de julio de 2002 en General Rodríguez (Buenos Aires), puede desempeñarse como ala-pívot o pívot (4/5) y, a sus 23 años, ya cuenta con un recorrido interesante en el básquet nacional, atravesando distintas categorías y contextos competitivos.
Su formación y primeros pasos fueron en Colón de Chivilcoy, donde disputó las Ligas Federales 2021 y 2022. Luego dio el salto a la elite con Comunicaciones de Mercedes, integrando el plantel de Liga Nacional y Liga de Desarrollo en la temporada 2022/2023. Más tarde sumó rodaje en la exigente Liga Argentina de Básquet con Racing de Chivilcoy (2023/2024).
Durante 2024 defendió los colores de Porteño Atlético Club en la Liga Metropolitana, y en 2025 tuvo protagonismo en Federación Deportiva de Comodoro Rivadavia, participando tanto en la Liga Federal como en el Prefederal.
Desde lo basquetbolístico, se trata de un interno con físico y presencia en la pintura, capaz de jugar de espaldas al aro, pero también con recursos para abrir la cancha. Un perfil moderno, con experiencia en diferentes niveles del básquet argentino y margen de crecimiento.
En Alma llega para ocupar el lugar que deja Parola tras su lesión, en un momento clave de la preparación. El cuerpo técnico apuesta a que su versatilidad y rodaje le permitan integrarse rápidamente a la estructura del equipo y aportar soluciones en ambos costados de la cancha.
Así, el conjunto esperancino suma juventud y experiencia para encarar un nuevo desafío en el Federal, con la expectativa de sostener competitividad y profundidad en su rotación interior.