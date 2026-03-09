Con los ODESUR en el horizonte, renuevan el Museo del Deporte Santafesino

Un poco más de 180 días restan para que inicien los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y la provincia entera se prepara para recibir un evento deportivo de semejante magnitud. Por ello, se desplegaron una serie de obras y reformas en las tres ciudades que albergarán las disciplinas: la ciudad capital, Rosario y Rafaela.
En este marco, el gobierno provincial aprobó la renovación del Museo del Deporte Santafesino, para aggiornar las muestras itinerantes a la cita que tendrá lugar del 12 al 26 de septiembre y contará con la participación de 15 naciones del continente.
El espacio deportivo cultural se encuentra en el sur de Rosario.
De acuerdo a lo detallado en el decreto 0353/2026, que lleva la firma del gobernador Pullaro y los ministros de Economía y Cultura, Pablo Olivares y Susana Rueda respectivamente, el museo ubicado en el sur de Rosario será foco de renovaciones en las distintas áreas temáticas.
Para estos trabajos, el documento indica que se adjudicó a la empresa Museos Deportivos SA, la misma firma que se encargó de montar el espacio cultural en 2019.
Precisamente, desde ese año hasta la actualidad ocurrieron significativos logros deportivos para el país, particularmente para la provincia. Sólo por poner como ejemplos los títulos conseguidos por la Selección de Fútbol con Messi y Di María como estandartes.
Entre los considerandos, se explica que “en la actualidad, las razones que motivaron dicha decisión se potencian para la actualización y renovación de su contenido, ya que la empresa ha incrementado su experiencia con el desarrollo de nuevos proyectos, la gestión y la administración de museos”.
Atractivos para grandes y chicos en el interior del museo.
Y agregan: “Además, cuenta con los antecedentes de diseño del proyecto original, facilitando mantener la unidad conceptual e integralidad de todo el espacio museológico”.
Todo lo cual, el gobierno santafesino invertirá $ 1.001.859.500 para diseño, provisión y puesta en marcha de las renovaciones de distintas áreas temáticas del museo. El decreto desagrega cómo será la metodología de pagos para la contratista y aclara que será responsabilidad del ministerio de Cultura la firma del contrato.
Fundado en 2019, el Museo del Deporte Santafesino se propone preservar la memoria deportiva de la provincia y poner en valor sus grandes hitos. Ubicado en el parque público Héroes de Malvinas, en el sur de Rosario, el espacio se extiende sobre un amplio predio y funciona como punto de encuentro cultural para homenajear a atletas que marcaron generaciones.
El museo también tiene una fuerte impronta educativa. Su propuesta busca ampliar el conocimiento de los visitantes y promover el debate sobre el deporte como herramienta formadora de valores. A través de distintos recursos expositivos, invita a reflexionar sobre la importancia de la disciplina, el esfuerzo y la solidaridad en la construcción de la identidad deportiva.
Abrió sus puertas en 2019 y ahora lo reacondicionarán para los Odesur 2026.
El edificio posee una arquitectura singular que impacta desde el exterior. Se trata de un volumen suspendido contenido en una estructura metálica cúbica de 39 metros de lado, sostenida por cuatro pilones de hormigón. Además, hacia el parque se despliega una gran pantalla LED de alta definición que permite proyectar contenidos audiovisuales y ampliar la experiencia del público.
La colección recorre las grandes figuras del deporte santafesino y está organizada por áreas temáticas. En sus salas se destacan disciplinas como fútbol, atletismo, vóley, tenis, boxeo, básquet, hockey, rugby y automovilismo, junto a historias de atletas como Lionel Messi, Luciana Aymar o Carlos Monzón, entre muchos otros protagonistas.
Los XIII Juegos Suramericanos se desarrollarán en la provincia de Santa Fe entre el 12 y el 26 de septiembre de 2026. Las competencias tendrán como sedes a las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela, en una organización compartida poco habitual para este tipo de eventos deportivos, ya que tradicionalmente se designa una sola ciudad anfitriona.
La elección de Santa Fe como sede se definió el 25 de marzo de 2023 durante la Asamblea General de la Organización Deportiva Suramericana, realizada en la ciudad de Buenos Aires. En esa instancia, los 15 países miembros votaron por unanimidad para que la provincia reciba la decimotercera edición del certamen multideportivo.
Se prevé la participación de más de 7.000 atletas provenientes de quince países de la región, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela. El evento reunirá delegaciones de toda Sudamérica y será una de las grandes citas deportivas del calendario continental en el ciclo previo a los próximos Juegos Panamericanos.
El programa incluirá más de 50 disciplinas, entre ellas atletismo, fútbol, básquet, hockey, boxeo, remo, triatlón, squash y pádel. Varias de las competencias otorgarán plazas clasificatorias para los Juegos Panamericanos de 2027, lo que incrementa la relevancia deportiva de la cita regional.