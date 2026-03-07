A seis meses del inicio

El Centro Acuático de Rosario ya tiene un 50% de avance para los Juegos Suramericanos 2026

La obra alcanza incorpora una pileta olímpica cubierta, un sector para saltos ornamentales y tribunas con capacidad para más de 1.600 espectadores. La Provincia destina una inversión de 90 millones de dólares en infraestructura para los Juegos, instalaciones que luego del evento quedarán como patrimonio urbano, social y deportivo.