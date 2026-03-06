Juegos Suramericanos 2026: el Fan Fest itinerante llega a Santa Rosa de Calchines
La propuesta ofrece estaciones recreativas con metegol, tenis de mesa, mini golf y simuladores virtuales de remo, ciclismo, fútbol, automovilismo, penales y tiro con arco, entre otras experiencias interactivas.
Este sábado 7, de 17 a 22, las actividades se trasladan a la Plazoleta Barrio Esperanza, en Primera Junta y Ruta 1, en Santa Rosa de Calchines.
El Fan Fest itinerante de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continúa su recorrido por la provincia para que todos los santafesinos vivan la experiencia de lo que será el gran evento que se realizará en el mes de septiembre. En esta ocasión, llega a la capital provincial y a Santa Rosa de Calchines.
La iniciativa busca promover la participación ciudadana y fortalecer la identificación con la competencia que se disputará en septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela.
En toda la provincia
De esta manera, con actividades deportivas, recreativas y experiencias tecnológicas para todas las edades, el Fan Fest continúa recorriendo los 19 departamentos santafesinos para acercar el espíritu de los Juegos a toda la comunidad.
Hasta el momento, el recorrido incluyó Santa Fe, Rafaela, Rosario, Venado Tuerto, Villa Gobernador Gálvez, San Jorge, Cañada de Gómez, San Lorenzo, Roldán, Armstrong, Villa Constitución, Casilda, Funes, Pérez, San Genaro y Reconquista, y continuará por toda la bota santafesina.
Juegos Suramericanos 2026
Los XIII Juegos Suramericanos se celebrarán del 12 al 26 de septiembre de 2026, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países en decenas de disciplinas deportivas. Se espera la presencia de más de 2 millones de espectadores y una audiencia similar a través de transmisiones televisivas y plataformas digitales.
De cara al evento, el Gobierno provincial ejecuta una inversión estimada en 90 millones de dólares para infraestructura deportiva y urbana en las tres sedes, con obras estratégicas como estadios multipropósitos, centros acuáticos, pistas de atletismo y villas deportivas que conformarán el legado permanente de la competencia.