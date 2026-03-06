Rige alerta meteorológica por tormentas en más de diez provincias argentinas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas que alcanzará a varias provincias del norte y centro del país durante este viernes. El organismo advirtió que los fenómenos podrían registrarse con distinta intensidad a lo largo de la jornada.
El organismo meteorológico informó que rige una alerta amarilla para sectores de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos.
Según el informe oficial, estas áreas podrían registrar tormentas aisladas de variada intensidad. Algunas podrían desarrollarse con mayor fuerza y estar acompañadas por lluvias abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo.
Además, se estiman acumulados de precipitación entre 20 y 50 milímetros, aunque de manera puntual estos valores podrían superarse.
Las zonas bajo alerta este viernes.
En estas zonas se prevé la formación de tormentas fuertes acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. El pronóstico también advierte sobre actividad eléctrica frecuente y la probabilidad de granizo en algunos sectores. En este escenario, los acumulados de lluvia previstos se ubican entre 50 y 90 milímetros, aunque en determinadas áreas podrían registrarse valores mayores.
Horariosprevistos
El organismo detalló que los fenómenos podrían presentarse en distintos momentos del día según la provincia. En Jujuy se esperan tormentas durante la tarde y la noche, mientras que en Salta podrían desarrollarse por la tarde en el centro y por la noche en el norte y el este.
En Tucumán se prevén durante la tarde y en Formosa hacia la noche. En Chaco el fenómeno podría registrarse a lo largo de toda la jornada.
Por su parte, en Corrientes las tormentas se esperan durante la tarde y la noche, mientras que en Catamarca y La Rioja se prevén principalmente por la mañana.
En Santiago del Estero las condiciones inestables se concentrarían entre la mañana y la tarde, mientras que en Córdoba podrían presentarse durante la mañana. En Santa Fe el pronóstico indica tormentas posibles durante todo el día, y en Entre Ríos se esperan principalmente por la tarde.