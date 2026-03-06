Servicio Meteorológico Nacional

Rige un alerta por tormentas para gran parte de Santa Fe y provincias del centro-norte argentino

El aviso del SMN rige para el viernes e incluye zonas de Corrientes, Córdoba, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Jujuy y Salta, y la totalidad de los territorios de Santiago del Estero, Tucumán, Chaco y Formosa.