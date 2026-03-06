#HOY:

Rige un alerta por tormentas para gran parte de Santa Fe y provincias del centro-norte argentino

El aviso del SMN rige para el viernes e incluye zonas de Corrientes, Córdoba, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Jujuy y Salta, y la totalidad de los territorios de Santiago del Estero, Tucumán, Chaco y Formosa.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este jueves un alerta por tormentas para el norte de la provincia de Santa Fe y zonas de Corrientes, Córdoba, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Salta y el norte de La Pampa.

En el aviso está comprendida, además, la totalidad de los territorios de Santiago del Estero, Tucumán, Chaco y Formosa.

En Santa Fe

En la provincia de Santa Fe, los departamentos afectados serán 9 de Julio, San Cristobal, San Justo, General Obligado, San Javier y Vera.

Según el organismo, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Recomendaciones

En tal sentido, el SMN recomendó evitar salir; no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros; desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en el domicilio; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; y retirar y asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Además, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

