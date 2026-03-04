Alerta amarilla por tormentas en 10 provincias este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que alcanzará este miércoles 4 de marzo a distintas zonas de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Catamarca, La Rioja y San Luis. El aviso advierte sobre fenómenos que podrían presentarse durante la noche con variada intensidad.
Según el organismo, el área comprendida por la advertencia será afectada por tormentas aisladas, algunas de ellas localmente fuertes o incluso severas. Los eventos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en períodos breves, intensa actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h.
En cuanto a los valores estimados de precipitación, se esperan acumulados de entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de que en determinados sectores esos registros sean superados de manera puntual.
Provinciasbajoadvertencia
La alerta abarca amplias regiones del norte y centro del país, incluyendo Jujuy, Salta y Tucumán, además de Santiago del Estero y Chaco. También se encuentran bajo aviso sectores de Santa Fe, Córdoba, Catamarca, La Rioja y San Luis.
El nivel amarillo implica la probabilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en actividades cotidianas, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales.
Recomendaciones
Frente a este escenario, el organismo meteorológico aconseja evitar salir durante el desarrollo de las tormentas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento. También sugiere no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.
En caso de que ingrese agua a las viviendas, se recomienda cortar el suministro eléctrico y desconectar los electrodomésticos. Asimismo, es conveniente permanecer alejado de puertas y ventanas y, si la persona se encuentra al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.