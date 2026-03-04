#HOY:

Jornada inestable en la ciudad de Santa Fe: nublado por la mañana y tormentas aisladas por la tarde

Con el correr de las horas, las condiciones irán cambiando y el cielo pasará a estar mayormente nublado, en una jornada que tendrá inestabilidad hacia la tarde.

La ciudad de Santa Fe amaneció este miércoles 4 de marzo con cielo despejado y una temperatura de 16,2°C, según el reporte de las 6 de la mañana del Servicio Meteorológico Nacional. La humedad se mantiene muy alta, en torno al 99%, con viento del oeste a 10 km/h y buena visibilidad.

Este sábado se presentará mayormente nublado. / Mauricio GarínEste miércoles se presentá mayormente nublado. / Mauricio Garín

Cómo estará el tiempo este miércoles

De acuerdo al pronóstico oficial actualizado el martes por la tarde, la temperatura mínima prevista para hoy es de 19°C y la máxima alcanzará los 30°C.

Mañana: cielo mayormente nublado, temperatura en torno a los 21°C y viento del sudeste entre 7 y 12 km/h. La probabilidad de precipitaciones es baja, entre 0 y 10%.

Tarde: se espera un aumento de la inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas (10 a 40%) y vientos del noreste entre 13 y 22 km/h. La temperatura trepará hasta los 30°C.

Noche: el tiempo continuará inestable, con chaparrones y una probabilidad de lluvias también entre 10 y 40%. La temperatura descenderá a unos 26°C, con viento predominante del sudeste.

El sol salió a las 6:55 y se pondrá a las 19:34, en una jornada típica de finales del verano santafesino, marcada por el calor y la humedad.

Pronóstico extendido

El informe del Servicio Meteorológico Nacional anticipa que las temperaturas se mantendrán en valores similares durante los próximos días, aunque con leves descensos hacia el viernes y sábado.

Jueves: mínima de 21°C y máxima de 30°C. Se prevé una jornada cálida, con condiciones similares a las del miércoles.

Viernes: la temperatura bajará levemente, con una mínima de 18°C y una máxima de 27°C.

Sábado: se espera una mínima de 20°C y una máxima de 27°C, manteniéndose el ambiente templado a cálido.

De cara al inicio de la próxima semana, las máximas volverán a ubicarse por encima de los 30°C, con 32°C previstos para lunes y martes.

Clima en Santa Fe
Santa Fe Ciudad
Servicio Meteorológico Nacional

