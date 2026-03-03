Se renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes en la ciudad de Santa Fe
La inestabilidad no da tregua en la capital provincial y el alerta por tormentas fuertes fue renovado este martes para la ciudad de Santa Fe y la región, de acuerdo al informe actualizado del Servicio Meteorológico Nacional.
El cielo este martes por la mañana. Crédito: Fernando Nicola
A las 11 de la mañana, en la ciudad de Santa Fe, la temperatura se ubicaba en 20°C, con cielo nublado y lluvias registradas en la hora anterior. La humedad alcanza el 97%, la presión atmosférica es de 1009 hPa y el viento sopla del sudoeste a 30 km/h. La visibilidad, en tanto, mejoró respecto de la madrugada y se mantiene en 12 kilómetros.
Para este martes 3 de marzo se espera una jornada atravesada por tormentas fuertes durante buena parte del día. La mínima fue de 18°C y la máxima prevista es de 27°C, con un leve descenso térmico respecto de la jornada anterior.
Durante la mañana, el pronóstico indica tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones entre 70% y 100%. El viento predominará del sudeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.
En la tarde, continuarán las tormentas fuertes, aunque con una probabilidad algo menor, entre 40% y 70%. El viento rotará al sur y disminuirá su intensidad, ubicándose entre 13 y 22 km/h.
Hacia la noche, se prevén chaparrones aislados, con una probabilidad de lluvia de entre 10% y 40%. El viento será leve del este y la temperatura rondará los 24°C.
El alerta amarillo implica que el área puede verse afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica y ráfagas. Por ello, se recomienda evitar circular por calles anegadas, no sacar residuos que puedan obstruir desagües y mantenerse informado a través de los canales oficiales.
Cómo seguirá el tiempo en Santa Fe
De acuerdo al pronóstico extendido del organismo nacional, el miércoles se presentará con mejores condiciones. La mínima será de 19°C y la máxima alcanzará los 33°C, en una jornada con ascenso térmico y menor probabilidad de lluvias.
El jueves se anticipa con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 21°C y 30°C, mientras que el viernes se espera un leve descenso, con 18°C de mínima y 27°C de máxima.