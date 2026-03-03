Balance

Tormenta en Santa Fe: 29 árboles y 20 postes caídos tras fuertes lluvias del martes

Mariano Cabal, director de Gestión de Riesgo de la Municipalidad, detalló los daños provocados por los fuertes vientos y la intensa precipitación, y recordó que los vecinos pueden reportar situaciones de riesgo al 0800 775000.