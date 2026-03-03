Tormenta en Santa Fe: 29 árboles y 20 postes caídos tras fuertes lluvias del martes
Mariano Cabal, director de Gestión de Riesgo de la Municipalidad, detalló los daños provocados por los fuertes vientos y la intensa precipitación, y recordó que los vecinos pueden reportar situaciones de riesgo al 0800 775000.
Los corralitos y baches generaron dificultades para la circulación en varios sectores de Santa Fe.
La ciudad de Santa Fe sufrió este martes importantes consecuencias por la tormenta que comenzó durante la madrugada. La lluvia alcanzó entre 40 y 50 mm según la zona, acompañada de vientos de hasta 65 km/h, generando caída de árboles, postes y cortes de cables.
En este sentido, Mariano Cabal, director de Gestión de Riesgo de la Municipalidad, detalló que “la lluvia caída fue de entre 40 y 50 mm, depende del lugar, con un viento de 65 km/h que se notó en la madrugada”.
Caídas deárboles ypostes
El viento provocó 29 árboles y ramas de gran porte derribados, más de 20 postes caídos o en riesgo y unos 10 cables afectados.
Cabal destacó que el sistema de gestión funciona con protocolos activados previamente: “El lunes activamos el protocolo base, sabiendo que íbamos a tener esta alta probabilidad de lluvias, para lo cual se empezaron a limpiar todos los puntos críticos y se puso en preparación las bombas, las que reaccionaron muy bien”.
Asimismo, recordó que la detección de postes en riesgo es compleja: “Estos que cayeron ayer no estaban intimados ni detectados. Lo más difícil es detectar, pedimos que el vecino llame al 0800 775000 para ponernos un aviso de todas estas situaciones de riesgo sobre las cuales nosotros actuamos lo más rápido posible”.
En la tarde de ayer se realizaron tareas de limpieza.
Corralitos y bachesen la ciudad
Cabal también se refirió a los corralitos y baches, que se ven intensificados por las lluvias y el nivel elevado de napas: “En la ciudad hay muchos corralitos debido a que se está haciendo un bacheo que nunca ha visto, sea por administración o por terceros".
Y agregó que "el intendente Juan Pablo Poletti ha puesto toda su gran parte de su presupuesto puesto en solucionar este problema que viene desde hace muchos años y en una ciudad como la nuestra con las lluvias y con las napas tan que está a flor de superficie, los baches se hacen muy fácilmente”.
Respecto a la continuidad del mal tiempo, Cabal indicó que se espera estabilidad con algunas lluvias menores: “Los pronósticos que nosotros tenemos hasta el momento es tenemos probabilidad de lluvias más copiosas el jueves y el resto son lluvias pequeñas y de inestabilidad. Hay que ver ahora este mejoramiento que va a venir ahora después del mediodía”.