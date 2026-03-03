Temporal en Venado Tuerto: árboles caídos y casas dañadas por intensos vientos

El temporal que se desató en la noche del lunes superó las previsiones del alerta amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que abarcaba la noche, la madrugada y la mañana del martes.
El fenómeno dejó como saldo decenas de árboles y postes caídos, cables cortados, voladuras de techos y cortes de energía eléctrica en distintos sectores de la ciudad.
Según los primeros relevamientos, las ráfagas alcanzaron intensidades cercanas a los 100 km/h, generando daños materiales en diferentes barrios de la ciudad.
En promedio, en el casco urbano se registraron alrededor de 25 milímetros de lluvia, aunque los valores fueron dispares según la zona.
Desde el cuartel de Bomberos informaron que realizaron cerca de 60 intervenciones durante la noche. Las tareas consistieron principalmente en despejar calles obstruidas por la caída de árboles, postes de electricidad y de telefonía, además de cables cortados que representaban un riesgo para la circulación vehicular y peatonal.
El trabajo se extendió hasta las 3:15 de la madrugada y contó con la participación de cinco dotaciones de bomberos.
Entre los daños más relevantes se registró la voladura del techo de una vivienda, como así también en el techo de la Escuela N° 1.261 “Malvinas Argentinas”, ubicada en calle Amincton al 700, en el barrio Ciudad Nueva.
A su vez, se produjo la caída de un tapial en el predio del Club Centenario y se reportaron tanques de agua desplazados por la fuerza del viento.
Producto del temporal, distintos sectores de Venado Tuerto quedaron sin suministro eléctrico, lo que complicó la situación en algunos barrios durante la madrugada.
En el operativo de emergencia trabajaron, además de los Bomberos, personal municipal de Control Urbano, Servicios Públicos y Acción Social, junto con agentes policiales de distintas fuerzas.
A pesar de la magnitud del fenómeno, no fue necesario evacuar a vecinos y no se reportaron personas heridas.
La tormenta dejó importantes daños materiales y puso en evidencia la intensidad del fenómeno climático que afectó a Venado Tuerto. Con el correr de las horas, las cuadrillas municipales continuaron las tareas de normalización de los servicios y limpieza de la vía pública.