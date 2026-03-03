#HOY:

Rige un alerta por tormentas para Santa Fe y otras provincias del centro – norte argentino

El SMN emitió un aviso para este martes que incluye la totalidad del territorio santafesino y zonas de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta y Jujuy.

Desde el lunes por la noche habrá inestabilidad en la región. Crédito: Manuel Fabatia.Desde el lunes por la noche habrá inestabilidad en la región. Crédito: Manuel Fabatia.
El Servicio Meteorológico Nacional informó este lunes por la tarde que está vigente un alerta amarillo por tormentas para la totalidad del territorio santafesino y zonas de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta y Jujuy.

En Santa Fe

La advertencia rige para el martes, aunque en el sur de Santa Fe las condiciones inestables comenzarán a presentarse durante la noche del lunes, puntualmente en los departamentos Caseros y General López.

Fuente: SMNFuente: SMN

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Fuente: SMNFuente: SMN

Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Recomendaciones

El organismo, en tanto, recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al domicilio, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

En caso de encontrarse al aire libre, el SMN sugiere buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

CLIMA EXTENDIDO
