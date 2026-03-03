Servicio Meteorológico Nacional

Rige un alerta por tormentas para Santa Fe y otras provincias del centro – norte argentino

El SMN emitió un aviso para este martes que incluye la totalidad del territorio santafesino y zonas de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta y Jujuy.