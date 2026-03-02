Mal tiempo en gran parte del país: 14 provincias en alerta meteorológica

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de alertas que abarcan a gran parte del país y advierten por tormentas, lluvias intensas, fuertes vientos y la presencia del viento Zonda. En total, 14 provincias se encuentran bajo distintos niveles de advertencia para este lunes, con fenómenos que podrían generar complicaciones en zonas urbanas y rurales.
Varias regiones están bajo alerta amarilla por tormentas, que se presentarán de manera aislada pero con posibilidad de alcanzar intensidad fuerte en cortos períodos. Estas condiciones incluyen lluvias abundantes, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y caída ocasional de granizo.
Se estiman acumulados de precipitación que oscilarán entre 20 y 50 mm, aunque en algunos puntos podrían superarse de forma puntual. Además, sectores puntuales de San Luis y Córdoba se encuentran bajo alerta naranja, lo que implica tormentas fuertes a severas, con lluvias más intensas, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y mayor riesgo de granizo.
Las zonas afectadas por tormentas para este lunes.
Lluviaspersistentes
En el sur del país también se mantienen advertencias por lluvias. Algunas áreas de Neuquén registrarán precipitaciones persistentes, con valores estimados entre 10 y 20 mm, aunque no se descarta que se superen localmente ni la aparición de tormentas aisladas en zonas más elevadas.
Tierra del Fuego, en tanto, se encuentra bajo alerta naranja por lluvias abundantes. En esta provincia se esperan acumulados de entre 15 y 30 mm, con posibilidad de registros superiores en forma puntual, lo que podría generar anegamientos temporarios.
Fuertes vientos y ráfagas intensas
El SMN también emitió alertas amarillas por vientos fuertes en amplias zonas del país. En Buenos Aires se prevén vientos del sector norte con ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h, mientras que en Santa Cruz y Chubut las ráfagas del oeste podrían superar los 90 km/h.
En provincias del centro y oeste argentino, como San Luis, Mendoza, Córdoba, San Juan, La Rioja y Catamarca, se esperan ráfagas del sector norte que podrían superar los 75 km/h, con impacto en la circulación, actividades al aire libre y tendido eléctrico.
Viento Zonda en Mendoza
Mendoza presenta además una alerta específica por viento Zonda. Este fenómeno se manifestará con velocidades sostenidas de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h. Entre sus efectos más frecuentes se destacan la reducción de la visibilidad, el aumento repentino de la temperatura y condiciones ambientales muy secas.
Desde el organismo meteorológico recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales, extremar precauciones ante fenómenos intensos y consultar el detalle por localidad para conocer horarios y niveles de alerta vigentes en cada región.