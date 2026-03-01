La ciudad de Santa Fe arranca marzo con sol y calor: qué dice el pronóstico

Este domingo 1 de marzo comenzó con cielo despejado y una mañana agradable en la ciudad de Santa Fe. Según el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se mantendrá estable, sin lluvias y con temperaturas en ascenso hacia la tarde.
A las primeras horas del día, el termómetro marcaba 19,2°C con cielo despejado, humedad alta (84%) y viento leve del este a 10 km/h. La visibilidad era buena y se espera que las condiciones se mantengan mayormente favorables durante todo el día.
Cielo mayormente despejado en la capital santafesina. Crédito: Flavio Raina
Domingo con tiempo estable y máxima de 31°C
Para el resto de la jornada, el SMN anticipa condiciones sin precipitaciones y nubosidad variable. Durante la mañana el cielo estará ligeramente nublado, mientras que por la tarde y la noche se prevé tiempo despejado.
La temperatura alcanzará una máxima de 31°C, con viento predominante del norte rotando al noreste y luego al este, con velocidades moderadas entre 7 y 22 km/h. La noche cerrará templada, con registros cercanos a los 25°C.
El amanecer fue a las 6:53 y el atardecer se producirá a las 19:37, marcando jornadas aún largas en el cierre del verano meteorológico.
