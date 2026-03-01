#HOY:

La ciudad de Santa Fe arranca marzo con sol y calor: qué dice el pronóstico

La jornada se mantendrá estable, sin lluvias y con temperaturas en ascenso hacia la tarde.

Imagen ilustrativa Crédito: Fernando Nicola.
Este domingo 1 de marzo comenzó con cielo despejado y una mañana agradable en la ciudad de Santa Fe. Según el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se mantendrá estable, sin lluvias y con temperaturas en ascenso hacia la tarde.

A las primeras horas del día, el termómetro marcaba 19,2°C con cielo despejado, humedad alta (84%) y viento leve del este a 10 km/h. La visibilidad era buena y se espera que las condiciones se mantengan mayormente favorables durante todo el día.

Cielo mayormente despejado en la capital santafesina. Crédito: Flavio Raina

Domingo con tiempo estable y máxima de 31°C

Para el resto de la jornada, el SMN anticipa condiciones sin precipitaciones y nubosidad variable. Durante la mañana el cielo estará ligeramente nublado, mientras que por la tarde y la noche se prevé tiempo despejado.

La temperatura alcanzará una máxima de 31°C, con viento predominante del norte rotando al noreste y luego al este, con velocidades moderadas entre 7 y 22 km/h. La noche cerrará templada, con registros cercanos a los 25°C.

El amanecer fue a las 6:53 y el atardecer se producirá a las 19:37, marcando jornadas aún largas en el cierre del verano meteorológico.

Pronóstico extendido

El inicio de la semana estará marcado por un repunte térmico, especialmente el lunes, que será el día más caluroso del período.

Lunes: mínima de 19°C y máxima de 35°C. Jornada calurosa y estable, con cielo mayormente despejado.

Martes: mínima de 21°C y máxima de 31°C. Leve descenso térmico, pero con ambiente aún cálido.

Miércoles: mínima de 18°C y máxima de 31°C. Continuará el tiempo estable, con temperaturas moderadas para la época.

De acuerdo al pronóstico oficial, no se esperan lluvias en los próximos días y el tiempo seguirá dominado por condiciones estables.

CLIMA EXTENDIDO
