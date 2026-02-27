Santa Fe ciudad

El edificio del Correo sigue abandonado, con riesgo de accidentes

“Pueden generarse situaciones de riesgo, como el desprendimiento de materiales, filtraciones y patologías estructurales”, advierten desde el Colegio de Arquitectos. El edificio de valor patrimonial es del Gobierno Nacional y tanto la Provincia como el Municipio le reclamaron en reiteradas oportunidades.