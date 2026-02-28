Santa Fe ciudad

La histórica fuente del Palomar no se toca

Tras las objeciones planteadas por un amplio sector ciudadano, la Municipalidad decidió mantener la fuente de la plaza Colón, que contiene la “bota” santafesina, tal como está. “Sólo se pondrá en valor”, mientras continúa la restauración de su entorno. Es patrimonio de la ciudad.