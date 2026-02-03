En torno a la Plaza Colón

Ciudadanas y ciudadanos nos fuimos enterando por la prensa del proyecto e inicio de puesta en valor de la Plaza Cristóbal Colón, entrañable sitio para la historia presente y la memoria de miles de santafesinos que así lo reflejaron en sus comentarios. Sin dudas, es muy interesante que se trabaje en pos de la mayor accesibilidad para todo tipo de personas. Eso es loable.
Sin embargo, desconocemos y nos genera gran preocupación este asunto puntual. ¿Por qué quitar la fuente y reemplazarla? Tal como se expresa en el diario en la publicación respectiva: "Uno de los cambios más significativos se dará en el sector central de la plaza, donde la fuente existente será reemplazada por un espejo de agua a nivel de piso.
Esta intervención permitirá poner en valor el relieve de la Provincia de Santa Fe, una pieza histórica que hasta ahora permanecía parcialmente oculta bajo el agua, y transformar ese sector en un espacio de contemplación y referencia urbana" (El Litoral, 29 de enero de 2026).
Suena extraño que como fundamento se agregue que "Ahora sí" se verá el mapa de la Provincia. Eso, cualquier persona razonando lo sabe, se resuelve colocando aguas limpias y transparentes, no quitando una fuente. ¿Restaurar la fuente o alisar el piso? ¡Un dilema moral y fáctico!
Las voces de la ciudadanía (ayer expresadas en diversos periódicos) aluden con asombro y dolor al valor afectivo que esa fuente representa. Pero no es solo lo afectivo. Es también lo patrimonial.
¿Intervinieron los miembros de la Comisión de Patrimonio en los fundamentos y acciones de este proyecto? Están en conocimiento del mismo los especialistas en patrimonio urbano de la ciudad? Por otra parte la noticia hace referencia al "Convenio Urbanístico (herramienta prevista en el Reglamento de Ordenamiento Urbano y validada por el Concejo Municipal) que permite recuperar plusvalía urbana".
Más preguntas y preocupaciones. Más asociaciones con aquella "transformación" y gran polémica, nunca saldada, referida al añorado Parque Alberdi. Es necesario, quizás los integrantes del gobierno lo piensan (o no) , hacer un parate y poner a consideración estas cuestiones, en especial la que alude a la fuente y su preservación como tal.
Nos preguntamos si ante intervenciones que se vinculan a la memoria de la gente de una manera tan específica y profunda, no sería necesario habilitar espacios de consulta pública, especialmente cuando se trata de ámbitos de valor patrimonial.
Se incorporan a este envío imágenes y datos de libro Inventario 200 Obras de Patrimonio Arquitectónico de Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Colegio de Arquitectos de Santa Fe. Fundación Centro Comercial (Imprenta Lux, 1993).
Deseando que los responsables de estas decisiones se hagan eco de esta importante cuestión, agradecemos la publicación de esta nota y saludamos atentamente.
(*) Suscriben: Teresita Cataudella, Alicia Talsky, Luis María Calvo, Pascualina Di Biasio, Rosalía Aimini, Paula Busso, Zunilda Allassia.
¿Pueden estar los asesinos caminando libremente junto a nosotros?
Los legisladores y los jueces opinan que tienen derecho los asesinos a pasearse entre nosotros y matarnos cuando se les ocurra. No hace falta esperar una sentencia judicial para entender que los tres menores imputados por la muerte de Jeremías Monzón son indudablemente sus asesinos.
Se supone que la menor de 16 años participe en el homicidio se encuentra detenida en Rosario en tanto que los otros dos menores por ser inimputables de acuerdo a la legislación vigente se encuentran gozando de libertad y paseándose libremente entre nosotros.
Esos menores criminales dentro de poco concurrirán a la escuela junto con tus hijos y si se les ocurre, los matarán por cualquier motivo baladí. Y seguirán gozando de libertad para seguir matando. Como una fiera cebada, saborearon el gusto de la sangre. Lo seguirán haciendo.
No creo que se atrevan conmigo ni con otra persona a la que crean capaz de enfrentarlos. Pero se animarán con cualquier ser humano al que vean en inferioridad de condiciones para enfrentarlos.
Pero no son los únicos menores en edad de inimputabilidad que cometen delitos aberrantes. Los medios de comunicación nos muestran todos los días a menores "inimputables", involucrados en graves delitos. En mi opinión es imprescindible dictar normas para que todo ser humano, deje de ser inimputable en razón de la edad.
Si no hay lugares adecuados para alojar a los menores asesinos, no importa si son hacinados en cualquier lugar hasta que la clase política decida dejar de malgastar los dineros públicos y construya establecimientos adecuados para alojar a menores delincuentes, a los que se les impongan estrictas normas de conducta y la educación primaria y secundaria obligatoria.
Pero no se justifica de ninguna forma que asesinos, puedan circular libremente junto a nosotros y si se les antoja sabiéndose impunes, asesinen a tu hijo, a tu esposa, a tu madre o a vos mismo.
A los crímenes extremadamente sádicos se les podría aplicar la pena de muerte, del mismo modo que se legalizó el aborto, a pesar de lo estipulado en tratados internacionales con jerarquía institucional que establecen la protección de la vida humana desde el momento de la concepción.
Pero es imprescindible que a los asesinos y agresores sexuales se los encarcele de inmediato, para que podamos vivir con la tranquilidad de antaño. ¡Jueces y políticos, si así no lo hicieron, que Dios y la Patria se lo demanden!
El desastre de Chubut y el Estado Nacional
El desastre de Chubut y la necesidad de un Estado Nacional que cuide a todos los argentinos. El sacrificado trabajo de brigadistas, bomberos y comunidades afectadas por los incendios en Chubut expone aun más la falta de compromiso del estado nacional. El desastre comenzó el 5 de enero y recién después de un mes el gobierno decidió enviar una ayuda económica, tarde e insuficiente.
Hay más de 30.000 hectáreas arrasadas y en 15.000 continúa el fuego. Coincido con Esteban Paulón, diputado nacional por Santa Fe, cuando le pide al presidente Javier Milei incorporar a las extraordinarias del Congreso el proyecto de ley para declarar la Emergencia Ígnea, dar un aumento a los brigadistas y sumar la figura de ecocidio en el Código Penal al ser un problema recurrente en todo el país con pérdidas incalculables.
Y también con su denuncia por el brutal recorte presupuestario sobre el tema. Las cifras oficiales confirman que la Subsecretaría de Medio Ambiente recibirá en 2026 un 34% menos en pesos constantes que 2025. Y a pesar que en 2024 fue record de incendios (2.735), la partida para el manejo del fuego para 2026 también es un 54% menor.
Los recortes de Milei, para convencer a muchos argentinos que el deficit 0 es lo que importa aun a costa de la educación, la salud y el ambiente donde nacemos y crecemos. Prometiendo que así pronto seremos como los paises desarrollados que admira. Una mentira, porque mejorar la economia y los ingresos del estado son la clave para el desarrollo social.
Estados Unidos, el país que tanto lo enamora, desde 1970 tuvo solo cuatro años de superávit y cincuentaiún años de déficit, como en 2025, el 7,4%.
También tienen déficit Israel, Bélgica, Francia, Finlandia Inglaterra, Austria y tantos más. Pero cuentan con economías fuertes con baja inflación, y gobiernos que impulsan y protegen a sus agentes productivos generando ingresos que les permiten desarrollarse y cumplir el mandato indelegable de cuidar a su gente.