Viernes con tormentas durante todo el día en la ciudad de Santa Fe
La ciudad amaneció con cielo cubierto, alta humedad y condiciones inestables que podrían derivar en tormentas aisladas a lo largo de la jornada, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
Imágen ilustrativa Créditos: Guillermo Di Salvatore
A primera hora de la mañana la temperatura se ubicaba en 22,2°C, con 92% de humedad, presión de 1011,4 hPa y viento leve del oeste a 6 km/h, mientras el cielo permanecía mayormente cubierto. La visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros. El sol salió a las 6:56 y se pondrá a las 19:31.
De acuerdo con el organismo nacional, la inestabilidad marcará el ritmo del viernes en la capital santafesina. Durante la mañana y la tarde se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones entre el 40 y el 70%, acompañadas por vientos del sector este entre 13 y 22 km/h.
Hacia la noche las condiciones tenderían a mejorar parcialmente, aunque todavía existe una chance de lluvias de entre el 10 y el 40%.
La temperatura mínima prevista para hoy es de 18°C, mientras que la máxima alcanzaría los 25°C, en una jornada con ambiente templado pero muy húmedo, lo que puede generar sensación térmica algo superior en algunos momentos del día.