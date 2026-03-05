La Esquina Encendida abrió inscripciones para actividades deportivas gratuitas en Santa Fe
La subsecretaria de Deportes, Marilina Grande, destacó que el espacio ampliará su oferta con más profesores y propuestas para todas las edades, con inscripción abierta durante todo el año y acceso libre y sin costo.
Las inscripciones requieren formulario y apto médico obligatorio.
Las inscripciones para las actividades deportivas y recreativas de La Esquina Encendida, ubicada en Avenida Facundo Zuviría y Estanislao Zeballos, ya se encuentran abiertas. El espacio, que depende del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, ofrece propuestas gratuitas durante todo el año y amplía su oferta con nuevas disciplinas y más profesores.
La subsecretaria de Deportes de la provincia, Marilina Grande, destacó la decisión política de fortalecer el lugar y subrayó que se trata de una apuesta estratégica del gobernador Maximiliano Pullaro junto a la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda.
“En el año 2026 la decisión del gobierno de la provincia ha puesto el foco principalmente en este lugar”, afirmó Grande. Y remarcó que el objetivo es que “todos los ciudadanos de nuestra querida provincia de Santa Fe puedan disfrutar, con un gran abanico de actividades y oportunidades”.
Niños, adultos y personas mayores comparten propuestas deportivas.
La funcionaria explicó que la inversión se traduce en más recursos humanos y más opciones para la comunidad. Ese crecimiento también implica nuevos desafíos para el equipo de trabajo. “Eso hace que nosotros tengamos que ponernos en un lugar y desafiarnos, ¿qué más puede dar la Esquina Encendida?”, expresó.
Actividadespara todaslas edades
La propuesta incluye disciplinas en el agua y en espacios cubiertos. En el predio natatorio se dictan clases de aquagym, enseñanza de estilos de natación, hockey subacuático y también se habilitan momentos de nado libre.
En el gimnasio cubierto se desarrollan actividades de gimnasia para niños, adultos y personas mayores, en el marco de programas provinciales como Santa Fe en Movimiento y Jugadas Mayores. Entre las opciones se encuentran tejo, sapo, newcom, tenis de mesa, orientación y habilidades motrices.
“Hay un gran abanico de oportunidades para todas las edades. Hoy a partir de los 6 años tienen actividad en este espacio, no hay edad límite”, sostuvo Grande.
Además, destacó la importancia de la enseñanza de natación en una provincia atravesada por ríos y lagunas. “Sabemos que nosotros contamos con lagunas, con ríos y la verdad que la mayoría de las personas no saben nadar, entonces es muy importante que puedan aprovechar este espacio”, señaló.
Inscripciones,cupos yfuncionamiento
Las inscripciones se realizan por la mañana y por la tarde durante todo el año. Los interesados deben completar un formulario y presentar apto médico como requisito obligatorio. “No solamente tienen que un formulario, sino presentar el apto médico, eso es condición obligatoria. Sin embargo, todas las actividades son libres y gratuitas”, aclaró la subsecretaria.
El Gobierno provincial reforzó la oferta con más profesores y disciplinas. Crédito: Fernando Nicola.
Cada disciplina cuenta con cupos limitados. Cuando se completan, se habilita una lista de espera. “Cada actividad tiene un cupo… una vez que ese cupo se completa, ya abrimos las posibilidades a otras actividades. Tenemos una lista de espera. Y a medida que alguna persona deja o cambia de actividad, vamos a esa lista de espera”, explicó.
El funcionamiento del espacio es de lunes a lunes durante los 12 meses del año. Recientemente también se sumaron actividades recreativas los fines de semana. “En poquito tiempo vamos a cubrir la estructura de la pileta, entonces automáticamente empieza la pileta climatizada con todas las condiciones para que la Esquina Encendida nunca pare”, indicó Grande.
Finalmente, la funcionaria hizo un llamado a la comunidad: “Es el gobierno de la provincia de Santa Fe que está presente acá todos los días para poder brindar el mejor servicio y que más que nunca nos enfoquemos en la igualdad de oportunidades”. Y concluyó: “Hay que valorar este espacio ycuidarlo también. Es el mismo ciudadano que debe cuidarlo para que esto no pare nunca”.