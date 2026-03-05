Fútbol regional

Se presentó en Paraná la segunda edición masculina de la Copa Túnel Subfluvial

La capital entrerriana fue escenario de la presentación oficial de uno de los torneos más atractivos del fútbol regional. Con dirigentes, jugadores y autoridades presentes, la Liga Santafesina y la Liga Paranaense lanzaron una nueva edición del certamen que une a Santa Fe y Entre Ríos. El campeonato comenzará el próximo miércoles y repartirá 36 millones de pesos en premios.