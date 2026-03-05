Se presentó en Paraná la segunda edición masculina de la Copa Túnel Subfluvial

La ciudad de Paraná fue el escenario elegido para poner en marcha el camino hacia una nueva edición de uno de los torneos más esperados del fútbol regional.
La capital entrerriana fue escenario de la presentación oficial de uno de los torneos más atractivos del fútbol regional. Con dirigentes, jugadores y autoridades presentes, la Liga Santafesina y la Liga Paranaense lanzaron una nueva edición del certamen que une a Santa Fe y Entre Ríos. El campeonato comenzará el próximo miércoles y repartirá 36 millones de pesos en premios.
En la noche de este miércoles, en el Centro de Convenciones de la capital entrerriana, se llevó a cabo la presentación oficial de la segunda edición masculina de la Copa Túnel Subfluvial, el certamen que reúne a equipos de la Liga Santafesina de Fútbol y de la Liga Paranaense.
La conferencia de prensa marcó el inicio simbólico de la competencia que volverá a enfrentar a instituciones de ambas capitales provinciales, consolidando un torneo que en su primera edición logró instalarse rápidamente como una propuesta atractiva y altamente competitiva.
Dirigentes, jugadores, representantes de clubes y autoridades gubernamentales participaron de un evento que dejó en claro la importancia que adquirió esta competencia en el calendario deportivo de la región.
Los 16 equipos que disputarán el certamen estuvieron representados durante la presentación a través de sus camisetas oficiales, jugadores y dirigentes, en una postal que reflejó el espíritu de la competencia: la unión del fútbol santafesino y entrerriano a través de un torneo que cruza el histórico Túnel Subfluvial que conecta a ambas provincias.
Entre las autoridades presentes se destacó la participación del secretario de Deportes de la provincia de Entre Ríos, Sebastián Uranga, quien acompañó el lanzamiento de esta nueva edición.
En tanto, en representación de las entidades organizadoras estuvieron los presidentes de ambas ligas: Leandro Birollo por la Liga Santafesina de Fútbol y Alejandro Schneider por la Liga Paranaense.
También asistieron dirigentes y funcionarios de la estructura de la Liga Santafesina, entre ellos el tesorero Fabricio Galateo, el vicepresidente Herbert Bassitta, el secretario de Torneos Gastón Olivera y el director de Capacitaciones Gustavo Ferroglio.
Además, formaron parte de la presentación representantes del Colegio de Árbitros, con la presencia de Gustavo Rossi, Gonzalo Rodríguez y Manuel Sánchez.
De esta manera quedó todo listo para el inicio de la competencia, que tendrá su puntapié inicial el próximo miércoles cuando comience a rodar la pelota en los distintos escenarios de Paraná y Santa Fe.
El partido inaugural tendrá como protagonistas a La Salle y Patronato, último campeón del certamen, que buscará defender el título conseguido en la primera edición.
La Copa Túnel Subfluvial se consolidó rápidamente como uno de los torneos más atractivos del fútbol regional.
Su formato competitivo, la presencia de clubes tradicionales de ambas ligas y la posibilidad de enfrentar a instituciones de diferentes provincias generaron un interés especial tanto en jugadores como en dirigentes.
En esta segunda edición participarán 16 equipos, que competirán en busca de un título que no sólo representa prestigio deportivo, sino también una importante recompensa económica.
Para esta temporada, el certamen repartirá 36 millones de pesos en premios, lo que representa un incentivo significativo para los clubes participantes.
Además del aspecto competitivo, la Copa se ha transformado en una verdadera vidriera para futbolistas de ambas ligas, permitiéndoles medirse con rivales de jerarquía y mostrar su talento en un escenario regional que crece año tras año.
Durante la presentación oficial, los dirigentes destacaron el crecimiento que experimentó el certamen y el entusiasmo que despierta en cada uno de los clubes participantes.
El presidente de la Liga Paranaense de Fútbol, Alejandro Schneider, expresó su satisfacción por la continuidad del torneo y por la expectativa que generó esta segunda edición.
“La verdad es que hay muchísima expectativa. Volvemos con una segunda edición que llega mucho más fuerte que la primera.
Algunos equipos que nunca habían tenido la posibilidad de competir ahora lo lograron y festejaron la clasificación como si hubieran ganado un campeonato. Eso es lo que queremos: que la Copa sea una vidriera para todos los jugadores”, manifestó.
Por su parte, el presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Leandro Birollo, subrayó la importancia de la competencia para los clubes y remarcó el valor que tiene el torneo como espacio de crecimiento deportivo.
“Cuatro equipos debutan en esta edición, lo que demuestra que la Copa abre puertas para muchas instituciones.
Además, los premios económicos generan un incentivo extra, pero lo más importante es que todos quieren medirse con instituciones importantes como Patronato, Unión, Colón o Atlético Paraná”, señaló el dirigente santafesino.
De esta manera, la cuenta regresiva ya comenzó para el inicio de una nueva edición de la Copa Túnel Subfluvial. El certamen volverá a unir a Santa Fe y Entre Ríos a través del fútbol, reafirmando un vínculo deportivo que crece con cada temporada.
Ahora sólo resta esperar el momento en que la pelota vuelva a rodar. Con la pasión como motor y el respeto como bandera, la Copa Túnel Subfluvial se prepara para escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol regional, con el deseo de que el deporte continúe siendo un puente que una a dos provincias a través de la misma pasión.