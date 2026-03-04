Nacional apuesta al futuro: Juan José Morano pone en marcha la Sub 12 femenina
El “Gringo”, referente histórico de la rama femenina en la Liga Santafesina de Fútbol, acordó su llegada al Club Nacional y ya trabaja en la organización del fútbol formativo. Con la creación de la categoría Sub 12 para niñas 2015, 2016 y 2017, la institución del sur de la ciudad inicia un proyecto a largo plazo que apunta a la formación integral.
Juan José Morano. Tras algunos años de alejamiento, volvió al ámbito liguista. Crédito: Archivo El Litoral.
El crecimiento del fútbol femenino en la ciudad suma un nuevo capítulo. El Club Nacional confirmó la llegada de Juan José Morano para encabezar el proyecto formativo de la rama femenina, una apuesta fuerte que ya comenzó a tomar forma y que tendrá como punto de partida la creación de la categoría Sub 12.
Morano, conocido en el ambiente liguista como el “Gringo”, es una de las figuras con mayor trayectoria en el desarrollo del fútbol femenino dentro de la Liga Santafesina de Fútbol.
Su experiencia, conocimiento y recorrido lo posicionan como una referencia indiscutida en el trabajo con divisiones formativas, y ahora su desafío será consolidar una estructura sólida en Nacional, pensando en el mediano y largo plazo.
Un proyecto que mira hacia adelante
“El proyecto nace con la Sub 12, con niñas categorías 2015, 2016 y 2017”, anunció Morano, ya inmerso en la planificación de entrenamientos, organización interna y armado de estructura dirigencial.
La propuesta fue aceptada con entusiasmo por la institución, que ve en el fútbol femenino una herramienta clave para ampliar su base social y deportiva.
La creación de esta nueva categoría no es un hecho aislado, sino el primer paso de un plan integral.
Diversión asegurada. Jugar al fútbol despierta pasión en las niñas de muy corta edad. Gentileza
“Es un trabajo a largo plazo. Y el sur de la ciudad lo estaba necesitando”, sostuvo el entrenador, convencido de que la zona requería una alternativa formativa para las más pequeñas, en un contexto donde el crecimiento del fútbol femenino es sostenido y cada vez más niñas buscan su espacio dentro de los clubes.
Nacional cuenta con infraestructura adecuada para el desarrollo de la actividad. Espacios verdes, canchas en buenas condiciones y un entorno familiar permiten proyectar un trabajo serio y ordenado. “Nacional tiene muy lindos lugares para trabajar con las nenas de esa edad.
Estamos organizando con la directiva y creo que elegimos el camino correcto”, expresó Morano, dejando en claro que el proyecto no se limita a lo deportivo, sino que incluye una estructura institucional que respalde cada paso.
Formación integral y sentido de pertenencia
Uno de los ejes centrales del trabajo será la formación integral. Lejos de enfocarse únicamente en lo competitivo, la propuesta apunta al desarrollo humano, social y deportivo de las niñas. En edades tempranas, el objetivo principal será la incorporación de valores, el compañerismo, el respeto y el amor por la camiseta.
Morano ha construido su trayectoria sobre esa base. A lo largo de los años ha sido protagonista del crecimiento de la disciplina en la ciudad, acompañando procesos que hoy muestran resultados concretos en categorías superiores.
Su experiencia le permite comprender que el verdadero salto de calidad comienza en las divisiones más chicas, donde se siembran los cimientos técnicos y, sobre todo, humanos.
La Sub 12 será entonces el punto de partida de una pirámide que aspira a consolidarse con el tiempo. La intención es que, a medida que las niñas crezcan, puedan continuar su recorrido dentro de la institución, fortaleciendo el sentido de pertenencia y alimentando el plantel superior con jugadoras formadas en casa.
En el sur de la ciudad, la iniciativa fue recibida con expectativa. Padres, familias y allegados al club valoran la posibilidad de contar con un espacio específico para las más pequeñas, en un entorno cuidado y con conducción profesional.
El fútbol femenino dejó hace tiempo de ser una alternativa secundaria y hoy ocupa un lugar central en la agenda deportiva.
Desde la institución destacaron que se encuentran abiertas las inscripciones para las niñas interesadas en sumarse a la nueva categoría. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con la secretaría del club al teléfono 342-5-234967, donde se brindarán detalles sobre días de entrenamiento, horarios y requisitos.
Con la llegada del “Gringo” Morano, Nacional no solo suma un entrenador, sino un proyecto. Un camino que comienza con pasos firmes, que apuesta al crecimiento sostenido y que busca consolidar al club como un referente del fútbol femenino formativo en la ciudad.
En tiempos donde la disciplina continúa expandiéndose, la decisión institucional marca un rumbo claro: invertir en las bases para construir futuro.