Fútbol femenino formativo

Nacional apuesta al futuro: Juan José Morano pone en marcha la Sub 12 femenina

El “Gringo”, referente histórico de la rama femenina en la Liga Santafesina de Fútbol, acordó su llegada al Club Nacional y ya trabaja en la organización del fútbol formativo. Con la creación de la categoría Sub 12 para niñas 2015, 2016 y 2017, la institución del sur de la ciudad inicia un proyecto a largo plazo que apunta a la formación integral.