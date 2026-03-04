Santa Fe y Entre Ríos vuelven a latir juntas con la Copa Túnel Subfluvial 2026
Este miércoles por la noche, en Paraná, será presentada oficialmente la segunda edición del certamen organizado en conjunto por la Liga Santafesina y la Liga Paranaense. La competencia masculina, que el año pasado despertó grandes emociones, regresa con más expectativa y premios en disputa.
Schneider, Pullaro y Birollo, otra vez juntos por un torneo de fútbol de suma importancia. Gentileza.
La pasión por el fútbol volverá a cruzar el río. Este miércoles 4 de marzo, desde las 20.30, se realizará en Paraná la presentación oficial de la Copa Túnel Subfluvial 2026, el certamen que une a clubes de Santa Fe y Entre Ríos bajo una misma bandera deportiva.
La cita será en el Centro Provincial de Convenciones, ubicado en San Martín 50 de la capital entrerriana, y marcará el puntapié inicial para una nueva temporada de competencia interprovincial.
La organización corre por cuenta de la Liga Santafesina de Fútbol y la Liga Paranaense de Fútbol, entidades que consolidaron el proyecto el año pasado con una primera edición que dejó un balance altamente positivo.
La experiencia deportiva y el marco de público acompañaron una propuesta que no sólo sumó partidos atractivos, sino que fortaleció el vínculo institucional entre ambas orillas.
La edición 2026 promete redoblar la apuesta. Según adelantaron sus presidentes, Leandro Birollo por la Santafesina y Alejandro Schneider por la Paranaense, el torneo contará con importantes premios y una estructura organizativa que buscará potenciar el espectáculo dentro y fuera de la cancha.
La intención es que la Copa se afiance como un clásico del calendario regional, generando expectativa en jugadores, dirigentes e hinchas.
Nacional sigue sumando minutos de Fútbol y será uno de los animadores del torneo. Foto: Gentileza.
Una copa que une dos historias futboleras
El espíritu de la Copa Túnel Subfluvial va más allá de un simple campeonato. Su nombre remite al histórico enlace vial que conecta a ambas provincias y simboliza la integración cultural y deportiva que caracteriza a la región.
Santa Fe y Paraná comparten rivalidades, amistades y una tradición futbolera que encuentra en este certamen un escenario ideal para crecer.
En la conferencia de prensa estarán presentes autoridades de ambas ligas, dirigentes de los clubes participantes y referentes institucionales. Allí se darán a conocer los detalles del formato de competencia, las programaciones tentativas y los aspectos organizativos que marcarán el desarrollo del torneo.
También se espera la confirmación oficial de los equipos que formarán parte de esta segunda edición, en una nómina que seguramente combinará historia y renovación.
El éxito de la primera experiencia dejó la vara alta. Partidos vibrantes, estadios con buen marco de público y una cobertura que trascendió lo local fueron algunos de los puntos destacados. Para este año, el desafío será sostener ese nivel y, si es posible, superarlo.
A pocos días del inicio de la Copa Túnel. Gentileza. Foto: Luis Cetraro.
Más premios, mayor expectativa
Uno de los ejes que despierta mayor interés es el anuncio de los premios en disputa. Si bien los detalles se revelarán durante la presentación oficial, desde la organización anticiparon que habrá incentivos importantes que elevarán la competitividad del certamen.
Este aspecto no sólo jerarquiza la Copa, sino que también motiva a los planteles a prepararse con mayor intensidad.
La Copa Túnel Subfluvial masculina se proyecta como una vidriera para futbolistas y cuerpos técnicos, además de un espacio de intercambio deportivo entre dos ligas con fuerte identidad. La competencia permitirá medir fuerzas, estilos y propuestas, enriqueciendo el nivel general del fútbol regional.
Con la presentación de este miércoles, comenzará formalmente la cuenta regresiva para que la pelota vuelva a rodar entre Santa Fe y Entre Ríos. Dos provincias, una misma pasión y un torneo que promete emociones renovadas.
La Copa Túnel Subfluvial 2026 ya empieza a jugar su partido más importante: el de la expectativa colectiva que vuelve a unir a toda una región detrás del fútbol.