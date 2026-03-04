Fútbol interprovincial

Santa Fe y Entre Ríos vuelven a latir juntas con la Copa Túnel Subfluvial 2026

Este miércoles por la noche, en Paraná, será presentada oficialmente la segunda edición del certamen organizado en conjunto por la Liga Santafesina y la Liga Paranaense. La competencia masculina, que el año pasado despertó grandes emociones, regresa con más expectativa y premios en disputa.