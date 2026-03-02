Náutico El Quillá se trajo un triunfazo desde Sarmiento
El conjunto Tiburón derrotó 3 a 1 a Domingo Faustino Sarmiento en condición de visitante por la ida de los Cuartos de Final del certamen provincial. Con goles de Leandro Puig —en dos ocasiones— y Lautaro Pochón, el equipo de Martín Mazzoni dio un paso firme hacia las semifinales.
Gran triunfo de El Quillá. En Sarmiento, ante un rival siempre complicado. Gentileza: Prensa El Quillá.
En una tarde que quedará marcada como una de las más importantes del semestre, Náutico El Quillá logró un triunfo resonante en condición de visitante al imponerse por 3 a 1 frente a Domingo Faustino Sarmiento de la Liga Esperancina, en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Copa Federación Masculina.
El encuentro se disputó este domingo en el estadio Manuel Reimondes de la localidad de Sarmiento, donde el equipo santafesino mostró carácter, eficacia y una contundencia que lo deja bien perfilado de cara a la revancha.
El conjunto que conduce Martín Mazzoni viajó hasta territorio esperancino con la convicción de hacer un partido inteligente y regresó con una ventaja clara y merecida.
Desde el inicio, el Tiburón se plantó con personalidad en un escenario siempre complejo, manejó los tiempos del juego y golpeó en los momentos justos para marcar diferencias.
La efectividad fue uno de los pilares de la victoria. En el primer tiempo, El Quillá supo capitalizar sus oportunidades y lastimó cada vez que se lo propuso.
Leandro "Chino" Puig. Gentileza: Prensa Club El Quillá
Leandro Puig fue la gran figura de la jornada al convertir por partida doble, mientras que Lautaro Pochón también dejó su sello en la red para completar una producción ofensiva de alto vuelo. Los tres tantos llegaron en la etapa inicial, donde el conjunto capitalino mostró su mejor versión colectiva.
El dominio no fue solamente en el marcador. El Quillá supo controlar los intentos del local, que buscó reaccionar pero encontró enfrente a un equipo ordenado y concentrado.
La solidez defensiva y el compromiso en cada línea fueron determinantes para sostener la ventaja y manejar el desarrollo del complemento con inteligencia.
Un primer tiempo demoledor
Los primeros 45 minutos fueron determinantes para el desenlace del encuentro. El equipo de Martín Mazzoni salió decidido a imponer condiciones, presionó alto y encontró espacios en la última línea del conjunto de la Liga esperancina.
Con movilidad en el mediocampo y profundidad por las bandas, el Tiburón construyó un juego dinámico que descolocó a su rival.
La apertura del marcador llegó tras una acción colectiva bien elaborada que culminó Leandro Puig con precisión. Minutos más tarde, el propio delantero volvió a aparecer para ampliar la ventaja, aprovechando un desajuste defensivo.
Antes del cierre de la primera etapa, Lautaro Pochón puso cifras definitivas, que luego serían definitiva, para un parcial que reflejaba lo que sucedía en el campo de juego.
El descuento de Sarmiento llegó en el complemento, pero no alteró el trámite general. El Quillá mantuvo la calma, administró la diferencia y cerró el partido sin sobresaltos mayores, demostrando madurez en una instancia decisiva del torneo.
La revancha en el horizonte
Con este 3 a 1 en condición de visitante, El Quillá dio un paso enorme hacia las semifinales de la Copa Federación, certamen organizado por la Federación Santafesina de Fútbol que reúne a los mejores equipos de las distintas ligas de la provincia.
La ventaja obtenida le permite afrontar la revancha con mayor tranquilidad, aunque en el plantel saben que aún restan 90 minutos decisivos.
El encuentro de vuelta se disputaría en el estadio de Independiente de Santo Tomé, aunque todavía no tiene fecha confirmada. De manera extraoficial, se estima que podría jugarse el próximo lunes desde las 21 horas.
Allí, ante su gente, el Tiburón buscará sellar la clasificación y continuar alimentando la ilusión de pelear por el título provincial.
Un puñado de hinchas acompañó al equipo en su visita a Sarmiento y celebró con entusiasmo un triunfo tan claro como legítimo. La comunión entre el plantel y su gente volvió a sentirse en una jornada especial, en la que El Quillá dejó en claro que está para cosas importantes.
El desafío ahora será sostener la concentración, evitar excesos de confianza y preparar de la mejor manera el choque definitivo. La ventaja es significativa, pero el fútbol siempre exige respeto por el rival.
Con confianza, orden y eficacia, el Tiburón dio el primer zarpazo y sueña con seguir avanzando en una Copa Federación que lo tiene como uno de los protagonistas destacados.