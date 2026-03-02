Copa Federación Masculina

Náutico El Quillá se trajo un triunfazo desde Sarmiento

El conjunto Tiburón derrotó 3 a 1 a Domingo Faustino Sarmiento en condición de visitante por la ida de los Cuartos de Final del certamen provincial. Con goles de Leandro Puig —en dos ocasiones— y Lautaro Pochón, el equipo de Martín Mazzoni dio un paso firme hacia las semifinales.