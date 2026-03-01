Copa Federación de Fútbol

Ciclón Racing sumó un punto valioso en Arroyo Seco

El Tiburón igualó 1 a 1 ante Unión de Arroyo Seco en condición de visitante. Agustín Flores abrió el marcador en el cierre del primer tiempo y Emanuel Herrera empató en el complemento. El equipo de Carlos García cumplió una actuación sólida y ahora espera la revancha, que se jugaría el lunes por la noche.