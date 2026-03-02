Torneo de Fútbol Infantil

Los más chicos tuvieron su fiesta grande en el predio Pumpido

Con los gritos de “dale campeón” como banda sonora, finalizó el tercer Torneo de Verano para las categorías 2015, 2016 y 2017. La Copa Sanatorio Santa Fe volvió a reunir a casi 2000 niños y cientos de familias y cerró un fin de semana pleno de fútbol, sonrisas y compañerismo en el predio Nery Alberto Pumpido.