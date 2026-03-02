Copa Federación – Rama femenina

Empate romano y traspié sabalero en la Ida de Cuartos

Coliseo igualó en Pujato ante Sportivo Matienzo y definirá la serie en casa, mientras que Colón cayó ante Defensores de La Costa y deberá buscar la hazaña en Avellaneda. Así fue la cosecha de los equipos de la Liga Santafesina en el primer capítulo de los Cuartos de Final.