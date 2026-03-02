Empate romano y traspié sabalero en la Ida de Cuartos

La Copa Federación femenina ingresó en su etapa decisiva y los representantes de la Liga Santafesina de Fútbol afrontaron este domingo el primer capítulo de los Cuartos de Final.
Coliseo igualó en Pujato ante Sportivo Matienzo y definirá la serie en casa, mientras que Colón cayó ante Defensores de La Costa y deberá buscar la hazaña en Avellaneda. Así fue la cosecha de los equipos de la Liga Santafesina en el primer capítulo de los Cuartos de Final.
Fue una jornada de sensaciones encontradas: empate valioso para Coliseo en condición de visitante y derrota exigente para Colón, que ahora deberá apostar a la épica en el norte provincial.
En el predio Lionel Scaloni de Pujato, el conjunto romano consiguió un 1 a 1 ante Sportivo Matienzo que deja la llave abierta y con buenas perspectivas para la revancha.
Por su parte, en el estadio Rafael Batres, las sabaleras no pudieron ante un sólido Defensores de La Costa y cayeron 5 a 2, resultado que obliga a dar vuelta la historia en el desquite.
El equipo dirigido por Andrade mostró carácter en un escenario complejo y logró un empate que puede cotizar en alza cuando se dispute la vuelta. Ante Sportivo Matienzo, en el predio Lionel Scaloni, Coliseo supo reponerse a los momentos adversos y encontró premio a su insistencia.
Las locales se pusieron en ventaja por intermedio de Camila Gallardo, quien capitalizó una de las aproximaciones más claras del conjunto de Pujato. Sin embargo, las Romanas no se desordenaron y continuaron buscando el arco rival con paciencia y decisión.
La igualdad llegó a través de Gisela Hernández, que definió con precisión para sellar el 1 a 1 definitivo. El tanto significó mucho más que un empate: representó la confirmación de que el equipo santafesino está a la altura de las instancias decisivas y puede competir en cualquier cancha.
El trámite fue intenso, con pasajes de dominio repartido y mucha disputa en la mitad del campo. Coliseo apostó a la presión alta en determinados momentos y a la solidez defensiva cuando Matienzo intentó inclinar la cancha. La paridad terminó siendo un resultado acorde a lo que mostraron ambos conjuntos.
Ahora, el conjunto de la Liga Santafesina tendrá la oportunidad de definir la serie en condición de local el próximo lunes. Con su gente y en su terreno, las Romanas buscarán dar el paso hacia las semifinales, sabiendo que el empate como visitante fue un primer objetivo cumplido.
Distinta fue la realidad para Colón, que sufrió una derrota amplia ante Defensores de La Costa. En el estadio Rafael Batres, el conjunto del norte provincial volvió a demostrar por qué es protagonista recurrente en las instancias finales de los torneos santafesinos.
Las visitantes golpearon en momentos clave del encuentro y mostraron contundencia en ataque. Daiana Ruda abrió el marcador y, con el correr de los minutos, Agustina Baroni amplió diferencias con un doblete que comenzó a inclinar la balanza.
Aldana Benítez y Amancay Urbani completaron la cuenta para el elenco cruzado.
Colón intentó mantenerse en partido y logró convertir por intermedio de Lourdes Largeaud y Josefina Parra. Sin embargo, cada reacción rojinegra encontró respuesta inmediata del rival, que no dejó margen para una remontada en el primer cruce.
El 5 a 2 final obliga a las sabaleras a una tarea compleja pero no imposible. Deberán viajar al estadio Aroldo Vénica de Avellaneda con la convicción de revertir la serie, mejorar en la faz defensiva y potenciar la eficacia ofensiva que mostraron en algunos pasajes del encuentro.
Más allá del resultado adverso, el plantel rojinegro sabe que las series se definen en 180 minutos y que aún restan 90 por disputarse. La experiencia en este tipo de instancias y el orgullo competitivo serán argumentos fundamentales para intentar torcer la historia.
La Copa Federación femenina continúa entregando emociones fuertes y la Liga Santafesina mantiene dos cartas en carrera. Coliseo buscará hacer valer la localía para meterse entre las cuatro mejores, mientras que Colón apostará a una reacción contundente en el norte.
La ilusión sigue intacta y el desenlace promete otra jornada cargada de fútbol y expectativas.