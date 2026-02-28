Copa Federación – Fútbol Femenino

Colón y Coliseo abren los Playoffs con ilusión santafesina

Sabaleras y Romanas, representantes de la Liga Santafesina de Fútbol, comenzarán este fin de semana los cruces de eliminación directa de la Copa Federación. Colón será local en el Rafael Batres ante Defensores de la Costa, mientras que Coliseo visitará a Sportivo Matienzo en el predio Lionel Scaloni.