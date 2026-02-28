Colón y Coliseo abren los Playoffs con ilusión santafesina

La Copa Federación femenina ingresa en su tramo más apasionante. Este fin de semana comenzarán a disputarse los Playoffs, instancia en la que los errores se pagan caro y donde cada equipo buscará dar un paso firme rumbo al objetivo mayor.
Sabaleras y Romanas, representantes de la Liga Santafesina de Fútbol, comenzarán este fin de semana los cruces de eliminación directa de la Copa Federación. Colón será local en el Rafael Batres ante Defensores de la Costa, mientras que Coliseo visitará a Sportivo Matienzo en el predio Lionel Scaloni.
La Copa Federación femenina ingresa en su tramo más apasionante. Este fin de semana comenzarán a disputarse los Playoffs, instancia en la que los errores se pagan caro y donde cada equipo buscará dar un paso firme rumbo al objetivo mayor.
Allí estarán las representantes de la Liga Santafesina de Fútbol, con dos equipos que han mostrado personalidad y contundencia a lo largo de la fase regular: Colón y Coliseo.
Las Sabaleras, bajo la conducción técnica de Ledesma, lograron su clasificación como uno de los dos mejores segundos de la Fase de Grupos. Fue un recorrido trabajado, con momentos de alto rendimiento y una identidad clara dentro del campo de juego.
Esa regularidad les permitió meterse entre los ocho mejores del certamen y ahora afrontarán una serie exigente, con la convicción de que pueden seguir avanzando.
Este domingo desde las 17, en el estadio Rafael Batres, Colón será anfitrión de Defensores de la Costa de Avellaneda por el partido de ida de los Cuartos de Final.
El acompañamiento del público será un factor determinante en un cruce que promete intensidad y emociones. El arbitraje estará a cargo de una terna de la Liga Rafaelina, encabezada por Gimena Córdoba como jueza principal, acompañada por Fernando Rodríguez y Ulises Roldán como asistentes.
Para Colón, hacerse fuerte en casa será clave. El cuerpo técnico ha trabajado en la semana con la premisa de mantener el orden defensivo y potenciar la eficacia en ataque, sabiendo que en este tipo de series cada detalle cuenta.
La ventaja deportiva no existe en estas instancias y por eso el objetivo es claro: obtener un resultado positivo que permita encarar la revancha con mayor tranquilidad.
Por su parte, Coliseo llega con la confianza que otorga haber finalizado en el primer puesto de la Zona 2. El equipo dirigido por Andrade fue uno de los más sólidos de la etapa inicial, mostrando un equilibrio entre líneas y una propuesta ofensiva que le dio resultados.
Las Romanas han sabido combinar juventud y experiencia, construyendo una campaña que ilusiona a su gente.
El mismo domingo, pero desde las 18, Coliseo visitará en el predio Lionel Scaloni a Sportivo Matienzo de Pujato, en el primer encuentro de la serie de Cuartos de Final.
El arbitraje será responsabilidad de la terna de la Asociación Rosarina, con Juan Rocca como juez principal y Ludmila Leguizamón junto a Débora Vitale como asistentes de línea.
En el entorno del plantel hay optimismo, aunque también conciencia de que comienza un torneo aparte. Los Playoffs suelen tener su propia lógica, donde la concentración y la capacidad de adaptación son determinantes.
Coliseo intentará imponer su ritmo desde el inicio, aprovechando la localía y la confianza acumulada tras una fase de grupos que lo tuvo como protagonista.
La Liga Santafesina de Fútbol vuelve a decir presente en instancias decisivas, reafirmando el crecimiento sostenido del fútbol femenino en la región. Tanto Colón como Coliseo han demostrado que están a la altura de las circunstancias y ahora buscarán dar el salto hacia las semifinales.
El fin de semana marcará el comienzo de una etapa que despierta expectativas. Para Sabaleras y Romanas será tiempo de demostrar carácter, sostener el rendimiento y escribir un nuevo capítulo en la historia de la competencia. La ilusión está en marcha y Santa Fe acompañará a sus representantes en este desafío que recién comienza.