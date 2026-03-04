Se presentó la edición 2026 de la Copa Santa Fe: se suman pádel, pesca deportiva y ajedrez

La nueva edición del máximo certamen deportivo provincial del país tuvo su puntapié inicial este mediodía en la ciudad de Rosario.
Se realizó en la ciudad de Rosario el acto de lanzamiento de la nueva temporada del certamen que organiza el gobierno provincial con el respaldo de la Lotería de Santa Fe.
La nueva edición del máximo certamen deportivo provincial del país tuvo su puntapié inicial este mediodía en la ciudad de Rosario.
El evento contó con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, la ex gobernadora y actual diputada nacional Gisela Scaglia, ministros, autoridades y representantes de los clubes.
En esta oportunidad, la Copa Santa Fe presentará 14 deportes y 20 disciplinas, teniendo como novedad la inclusión del pádel, pesca y ajedrez.
Por lo cual para este año se disputarán las competencias de fútbol, voleibol, básquetbol, rugby, hockey, triatlón, handball, ciclismo, natación, golf, atletismo, pesca deportiva, pádel y ajedrez.
En el marco de la presentación oficial de la Copa Santa Fe 2026, desde El Litoral dialogamos con la ex vicegobernadora de la provincia, Gisela Scaglia, quien se expresó positivamente de cara a esta nueva edición y afirmó: “Vamos por más en la Copa, seguiremos trabajando para que todos los deportes estén representados”.
En referencia a las obras que se están realizando para los próximos Juegos Suramericanos, añadió: “Todos están viendo el avance, estamos invirtiendo mucho, no es solo la competencia deportiva, sino también la infraestructura que quedará, la cual va a desarrollar muchas zonas de la provincia”.
Posteriormente durante el mismo evento, entrevistamos a Daniel Di Lena, el Presidente de Lotería de Santa Fe, quien hizo hincapié en el rol que ocupa la misma para que se lleve a cabo el torneo y sostuvo: “Desde Lotería hacemos el esfuerzo para cada pedido que tenemos de eventos y clubes y para aportar para la realización de esta Copa”.
“Apostamos año tras año para su desarrollo y, en este caso, llegamos a 14 deportes. Iniciamos con 5, luego con 8, posteriormente 11 y ahora alcanzando estos 14”.
Finalmente, tuvimos la palabra de la Ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, María Victoria Tejeda, quien destacó la inversión realizada por el gobierno provincial y aseveró: “En un año complejo económicamente a nivel país, la provincia invierte en deporte”.
“Creemos que es el camino. Invertir en deporte es sanar vidas, las becas son fundamentales para poder mejorar su disciplina y para mejorar la calidad de vida del deportista”.
Por su parte, culminó brindando su testimonio sobre los Juegos Suramericanos aseverando: “Van a ser un antes y un después en la provincia, el legado es para cada uno de los santafesinos que podrán disfrutar de una infraestructura de calidad”.