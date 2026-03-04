En el año de los Juegos Suramericanos, se presenta la Copa Santa Fe 2026

“El Gobernador de la provincia de Santa Fe, Lic. Maximiliano Pullaro, invita al lanzamiento oficial de la Copa Santa Fe 2026. Miércoles 4 de marzo, 12.30. Salón Blanco-Sede de Gobierno en Rosario” afirma el texto de la convocatoria formal a deportistas, dirigentes deportivos y medios de prensa.
Mirá tambiénRosario fue testigo de la presentación del Torneo del Interior 2026
Así, en un año muy especial para el deporte de la provincia de Santa Fe, se lanza una nueva edición de lo que ya es un clásico: la Copa Santa Fe, que nuevamente estará ampliando el número de disciplinas deportivas y al mismo tiempo sumando modalidades a las disciplinas que se consolidaron en el 2025.
“Santa Fe, Cuna de campeones y Tierra de grandes oportunidades”, es uno de los disparadores para un 2026 deportivo que asoma como inolvidable. “Desde la provincia de Santa Fe seguimos impulsando el deporte como herramienta de inclusión, desarrollo y bienestar para toda la comunidad. Con el objetivo de garantizar el acceso al deporte, fortalecer las instituciones deportivas y promover la actividad física y recreativa en todo el territorio provincial, seguimos construyendo oportunidades para cada club, atleta y familia”.
La Copa Santa Fe, un formato que no tiene comparación en Argentina, consolida sus tradicionales disciplinas, sumando cada año más clubes, más categorías y “la incorporación de deportes adaptados para garantizar que todos los santafesinos y santafesinas puedan formar parte de esta fiesta deportiva”.
Como se sabe, la provincia se prepara para ser sede de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, un evento continental que reunirá a más de 15 países y más de 4.000 atletas de Sudamérica entre el 12 y 26 de septiembre de 2026 en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela, consolidando a Santa Fe como “Cuna de talentos y Tierra de grandes oportunidades en el deporte regional”.