Este miércoles al mediodía en Rosario

En el año de los Juegos Suramericanos, se presenta la Copa Santa Fe 2026

Con la presencia del Gobernador, Maximiliano Pullaro, la Provincia realizará el lanzamiento oficial en el Salón Blanco ubicado en la sede de Gobierno en Rosario. Se suman nuevas disciplinas deportivas y también se agregan modalidades a los deportes que continúan.