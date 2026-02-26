Presentan la Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike, un ambicioso circuito para potenciar el deporte
El Gobierno provincial lanzó este jueves un certamen que unificará las seis competencias más tradicionales del territorio santafesino. Este campeonato busca federalizar la disciplina, atraer a más de mil ciclistas y dinamizar el turismo regional en un año clave para el deporte.
La Copa Lotería funciona como un eslabón más en la cadena de visibilización de todas las disciplinas. Foto: Luli Mendoza
Este jueves por la tarde, la sede de la Secretaría de Deportes de la provincia fue el escenario del lanzamiento oficial de la Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike. El evento, encabezado por autoridades provinciales y representantes de federaciones, marca un hito en la organización del ciclismo de montaña regional, integrando bajo un mismo reglamento y sistema de puntaje a seis de las competencias más importantes de la bota santafesina.
El certamen se desarrollará a lo largo del año, con un calendario que contempla seis fechas y una gran coronación prevista para el mes de noviembre. La iniciativa no solo busca elevar la vara competitiva, sino también fortalecer el trabajo articulado entre el Estado y los clubes de base.
"Nos pareció lo más lógico y razonable, a pedido de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro, avanzar en la federalización de la provincia, estar en el territorio, hablar y escuchar", señaló Fernando Maletti, secretario de Deportes de Santa Fe. El funcionario destacó que, si bien el Mountain Bike es una disciplina con un crecimiento exponencial, los eventos solían presentarse de forma aislada. "Unirlos a través de una copa nos permite hacer fuerte al deporte. La unión hace la fuerza y estos organizadores lo hacen con una pasión que debemos acompañar", subrayó.
El certamen se desarrollará a lo largo del año, con un calendario que contempla seis fechas y una gran coronación prevista para el mes de noviembre.
El deporte como política de Estado
El lanzamiento se da en un contexto particular: 2026 es un año bisagra para Santa Fe debido a la organización de los Juegos Suramericanos en septiembre. Maletti recordó que la provincia está ejecutando actualmente 10 obras de infraestructura de gran magnitud en Rafaela, Rosario y Santa Fe para recibir dicho evento.
En ese sentido, la Copa Lotería funciona como un eslabón más en la cadena de visibilización de todas las disciplinas. Según estimaciones oficiales, se espera que cada fecha convoque a un mínimo de 200 participantes, superando los 1.000 ciclistas a lo largo de todo el campeonato.
Por su parte, Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de Lotería de Santa Fe, enfatizó el rol social de la pauta publicitaria del organismo. "Estamos convencidos de que la mejor manera de invertir el dinero es en deporte, porque eso significa inclusión para jóvenes y adultos en la vida deportiva de sus ciudades", afirmó.
Más allá de lo estrictamente competitivo, el evento promete un impacto directo en las economías locales. Al atraer deportistas de toda la región y de provincias vecinas, la Copa activará la plaza hotelera, la gastronomía y los servicios de cada localidad anfitriona. "Cada comunidad va a estar trabajando; esto nos hace más fuertes como provincia y potencia el turismo regional", concluyó Maletti.
Cierre: Con la puesta en marcha de la Copa Lotería, Santa Fe busca saldar una deuda con sus atletas: ofrecer un circuito de elite que no tenga nada que envidiar a otras provincias. El desafío ahora se traslada a las pistas, donde el Mountain Bike santafesino promete vivir su temporada más vibrante.