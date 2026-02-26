Hito regional

Presentan la Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike, un ambicioso circuito para potenciar el deporte

El Gobierno provincial lanzó este jueves un certamen que unificará las seis competencias más tradicionales del territorio santafesino. Este campeonato busca federalizar la disciplina, atraer a más de mil ciclistas y dinamizar el turismo regional en un año clave para el deporte.