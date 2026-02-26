Salió La Segunda y La Revancha

Quini 6: más de $2.780 millones se repartieron entre Córdoba, Catamarca y Santa Fe

El Quini 6 volvió a entregar premios mayores en distintos puntos del país. En el Sorteo N.º 3351, tres apostadores acertaron los seis números en dos modalidades y se repartieron un monto total superior a $2.780.000.000.